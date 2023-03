A Rede de Americana começa esta semana

a se preparar para 2023 e para as eleições de 2024. O partido fez uma federação com o PSOL e as duas legendas devem obrigatoriamente andar juntas em 2024. Em Americana, a ‘chapa’ deverá ter o máximo de 20 candidatos a vereador.

Americana deve ter menos candidatos a prefeito em 2024 e número muito menor de candidatos a vereador. Calcula-se que os candidatos a vereador caiam à metade (foram quase 500 em 2020). Com isso, os partidos ou federações melhor organizados estarão

No dia 18 de março, o partido Rede Sustentabilidade de Americana, realizará sua Conferência Municipal para a realização da eleição da nova chapa executiva, bem como a indicação dos delegados que participarão da Conferência Estadual que ocorrerá dias 01 e 02 de abril na cidade de São Paulo. Os delegados têm voz ativa para a participação das Conferências Estaduais que também está na iminência de instituir sua nova chapa, da qual a atual porta voz feminina, Awdrey Kokol, faz parte.

A RS, partido fundado em 2013 que atualmente tem a sua fundadora Marina Silva hoje como Ministra do Meio Ambiente está discutindo seus novos rumos e elegerá os próximos porta vozes nacionais, atualmente representados pela ex senadora Heloisa Helena e Wesley Diógenes. O último Congresso que se realizou online em 2021 dada a pandemia, esse ano será realizado em Brasília entre os dias 14 e 16 de abril.

Em Americana o partido está sendo conduzido atualmente além da advogada Awdrey Kokol, o porta voz, professor de filosofia Milton Sankofa, têm em sua lista de filiados aproximadamente 50 membros. O partido que já esteve ligado com o PDT de Americana, apoiando a ex-vereadora Maria Giovana na campanha para a Prefeitura, mas atualmente segue independente e procura novas filiações interessadas em concorrer nas próximas eleições respeitando os compromissos de uma agenda progressista e preocupada com a sustentabilidade, estará de portas abertas no próximo sábado na

Conferência que se realizará na Câmara de vereadores de Americana (local a confirmar), às 10:00 da manhã.

PSOL Americana se organiza para 2024

