Equipe da Polícia Militar foi informada, pela base da 1ª Cia, nesta sexta-feira, que recebeu a informação de que, na Praça da Fraternidade, no Jardim da Paz, um homem precisava de apoio.

Chegando no local, a equipe se deparou com a vítima, que afirmou que, em data anterior, sua bicicleta havia sido furtada no interior do estacionamento de um supermercado. Informou também que estava no bairro Jardim da Paz, quando visualizou um indivíduo andando em uma bicicleta com as características idênticas a de sua propriedade, juntamente com mais 3 pessoas.

Ao visualizar a bicicleta, o rapaz foi questionar o indivíduo [menor de idade] e começou a ser hostilizado e ameaçado por ele e seus companheiros, bem como recebeu pedradas em seu carro.

Diante da situação, a vítima solicitou apoio e com a chegada das equipes, os agressores se dispersaram. A equipe realizou abordagem ao menor, que estava em posse da bicicleta, sendo conduzido à Central de Polícia Judiciária, onde o delegado de plantão tomou ciência dos fatos e registrou o BOPC pelo crime de receptação e liberou o menor ao seu genitor. A bicicleta foi devolvida ao proprietário.