Reclamou da demora no atendimento, “detonou” UBS do Zanaga e acabou preso

Durante ações de patrulhamento preventivo da Guarda Municipal de Americana, equipe tática de Romu recebeu informações, através rede rádio Gama, que um indivíduo estaria “quebrando tudo” na Unidade de Saúde do bairro Antônio Zanaga.

Diante da narrativa, a equipe, ao chegar no local, se deparou com um indivíduo, de 39 anos, deitado no chão que, ao ser indagado, ignorou a presença dos agentes em primeiro momento. Os guardas notaram que na recepção havia vários materiais jogados ao chão, uma lixeira danificada, um vidro totalmente trincado e uma tela de computador danificada.

Em nova tentativa de diálogo com o referido, o mesmo confessou que teria praticado o ato em virtude da demora ao atendimento. Após ser medicado, fora apresentado na unidade de polícia civil, deliberando autoridade policial signatária pela prisão do indivíduo. Foi arbitrada uma fiança de R$4500,00, que não foi paga, sendo então recolhido a cadeia de Sumaré.

A perícia compareceu ao local para procedimentos pertinentes.

