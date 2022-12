Os vereadores de Nova Odessa não aprovaram a Comissão Processante (CP) que investigaria o prefeito Leitinho (PSD) por suposto caso de estupro denunciado por uma mulher que teria se envolvido com o chefe do executivo. A CP foi protocolada na Câmara Municipal pelo munícipe filiado ao MDB José Cosmo Rocha de Souza. A proposta foi rejeitada por 7 votos.

O recesso de final de ano é o responsável pela rejeição da abertura da Comissão. Pelo regimento, a CP tem 90 dias para ser concluída sem possibilidade de prorrogação. O tempo de “férias” prejudicaria a investigação, uma vez que o recesso vai de 16 de dezembro até 31 de janeiro, “matando” 30 dos 90 dias de duração da CP.

Principal vereador de oposição a Leitinho na Câmara, Cabo Natal (Avante) também votou contra e afirmou que, se no próximo ano não houver novo protocolo de investigação, o próprio partido dele fará um novo pedido. Com documentos em mãos, Natal disse que a CP não será aberta por questão regimental, mas que “se no ano que vem nenhum cidadão protocolar nessa casa, meu partido vai protocolar”.

O presidente da casa Pelé (PSDB) afirmou que por conta “única a exclusivamente” de prazo, a comissão processante ficará para o ano que vem. Pelé afirmou que é favorável à investigação, mas que perder todos esses dias – recesso – prejudicaria os trabalhos da CP.

CONTRATO. Cabo Natal também justificou que o atual pedido de CP tem o foco no suposto estupro, mas que o que interessa para a Câmara Municipal, na verdade, é o fato da prefeitura ter firmado contrato com a empresa da denunciante. Natal ainda disse que se o partido Avante protocolar um novo pedido no próximo ano, o foco será o contrato.