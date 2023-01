Receitas para reduzir o consumo de sódio com sabor

Os brasileiros consomem, em média, quase o dobro da quantidade de sódio

recomendada pela Organização Mundial da Saúde (OMS) diariamente. De olho nessa realidade e com o objetivo de contribuir para a alimentação equilibrada e o bem-estar da população, a Ajinomoto do Brasil lançou recentemente versões de seus produtos com sódio reduzido.

O time de especialistas em alimentação da empresa está em constante revisão do teor de sódio de suas receitas, disponíveis na plataforma Sabores Ajinomoto, e já deixou de indicar 242 toneladas de sal nas mais de 2.645 receitas atualizadas.

Seguindo esse trabalho, o time separou cinco receitas que mostram que é possível manter uma alimentação de qualidade sem abrir mão do sabor. Para começar, a primeira recomendação é o bife a rolê com sódio reduzido, preparado com AJI-NO-MOTO®. Essa receita saborosíssima procura substituir metade da quantidade de sal que geralmente se utiliza pelo glutamato monossódico (AJI-NO-MOTO®).

De acordo com a a supervisora sênior de Estratégias em Nutrição da Ajinomoto do Brasil, Izabel Alves, um estudo realizado pela USP – Universidade de São Paulo, comprova que ao utilizar o glutamato monossódico para substituir parte do uso de sal é possível reduzir a quantidade de sódio presente nas receitas. “Por exemplo, ao substituir uma colher (chá) de sal que normalmente é utilizada no preparo da receita, por meia colher (chá) de sal mais meia colher (chá) de AJI-NO-MOTO®, conseguimos reduzir o teor de sódio da preparação mantendo sua aceitação”, explica.

Além deste método, também é possível utilizar produtos que já são fabricados com redução no sódio para preparar receitas deliciosas, como é o caso do crepe VONO® de abóbora com carne preparado com VONO® Abóbora com Carne com Sódio Reduzido, que tem redução de 25% no sódio. Com VONO®, o crepe fica saboroso e leve, além de ser muito prático de preparar.

Isso também se aplica para outra receita que usa VONO®. É o caso da torta de legumes e creme de cebola, que utiliza VONO® Chef Creme de Cebola com Sódio Reduzido para deixar a preparação mais equilibrada e igualmente saborosa. Ao utilizar este produto, a receita tem redução de sódio e mantém o sabor. Além disso, essa torta é vegetariana e nutritiva, uma forma deliciosa de incluir mais vegetais na alimentação.

Outra recomendação vegetariana é o omelete ao forno. Essa receita fica como opção para quem deseja uma refeição leve e de fácil preparação, trazendo todo o sabor do RECEITA DE CASA™ Menos sódio Caseiro. Uma maneira de variar o preparo do ovo no dia a dia e ainda garantir os nutrientes dos vegetais.

Por fim, a última preparação selecionada é o cozido de chuchu com ovo, um prato que incorpora todo o sabor do Caldo SAZÓN® Lev Carne, que tem 34% menos sódio, e resulta em uma refeição diferente, nutritiva e acessível.

Essas e outras receitas podem ser encontradas na plataforma Sabores Ajinomoto, com opções saborosas, equilibradas e práticas – todas desenvolvidas pelo time de especialistas em alimentação da Ajinomoto do Brasil.

BIFE A ROLÊ TRADICIONAL COM SÓDIO REDUZIDO – Sabores Ajinomoto

Tempo de Preparo: 55 minutos + 30 de geladeira

Rendimento: 5 porções

Elaboração: Sabores Ajinomoto

Ingredientes:

5 bifes finos de coxão mole bovino (500 g)

meia colher (chá) de sal

meia colher (chá) de AJI-NO-MOTO®

meia cenoura pequena, cortada em palitos

5 unidades de vagem-macarrão, sem as pontas

1 colher (sopa) de óleo

1 cebola média picada

1 xícara (chá) de água fervente (200 ml)

1 xícara (chá) de polpa de tomate (200 g)

Modo de preparo:

Em uma tigela média, coloque os bifes, salpique o sal e o AJI-NO-MOTO®, e misture. Cubra com filme-plástico e deixe na geladeira para tomar gosto por 30 minutos. Sobre uma superfície limpa, disponha os bifes e distribua a cenoura e a vagem. Enrole e prenda os rolinhos com palitos de dente. Em uma panela de pressão, coloque o óleo e leve ao fogo alto para aquecer. Junte os rolinhos e frite, mexendo de vez em quando, por 10 minutos, ou até dourarem. Acrescente a cebola e refogue por 3 minutos, ou até ficar transparente. Adicione a água e a polpa de tomate, misture e cozinhe em fogo baixo, por 30 minutos, após o início da fervura. Desligue o fogo e espere a pressão ceder. Remova os palitos e sirva em seguida.

CREPE VONO® DE ABÓBORA COM CARNE – Sabores Ajinomoto

Tempo de Preparo: 25 minutos

Rendimento: 2 porções

Elaboração: Sabores Ajinomoto

Ingredientes:

Recheio

meia colher (sopa) de óleo

200 g de patinho bovino moído

meia cebola pequena picada

1 xícara (chá) de escarola picada

1 pitada de sal

Massa

meia xícara (chá) de leite (100 ml)

1 colher (sopa) de óleo

1 ovo

4 colheres (sopa) de farinha de trigo

1 envelope de VONO® Abóbora com Carne com Sódio Reduzido

Modo de preparo:

Faça o recheio: em uma panela média, coloque o óleo e leve ao fogo alto para aquecer. Junte a carne e frite por 5 minutos, ou até dourar. Acrescente a cebola e refogue por 2 minutos, ou até ficar transparente. Adicione a escarola e o sal, e refogue por 1 minuto, ou até que a escarola murche. Retire do fogo e reserve aquecido. Prepare a massa: em uma tigela média, coloque o leite, o óleo, o ovo, a farinha de trigo e a VONO®, e, com o auxílio de um batedor de arame (“fouet”) mexa por 1 minuto, ou até que fique homogêneo. Leve uma frigideira pequena (20 cm de diâmetro), untada, ao fogo baixo para aquecer. Cubra a superfície com metade da massa e frite por 2 minutos, ou até as laterais se soltarem. Vire com o auxílio de uma espátula e deixe por mais 2 minutos. Retire do fogo e repita o processo com o restante da massa, reservando aquecidas. Montagem: disponha em cada disco da massa, metade do recheio, e dobre-os no formato de crepe. Sirva em seguida, acompanhado do molho de sua preferência.

TORTA DE LEGUMES E CREME DE CEBOLA – Sabores Ajinomoto

Tempo de Preparo: 20 minutos (+50 minutos de forno)

Rendimento: 10 porções

Elaboração: Sabores Ajinomoto

Ingredientes:

1 berinjela pequena picada

1 abobrinha pequena picada

meio pimentão amarelo pequeno picado

1 envelope de VONO® Chef Creme de Cebola com Sódio Reduzido

2 e meia xícaras (chá) de leite (500 ml)

3 ovos

5 colheres (sopa) de Azeite de Oliva Extra Virgem TERRANO™

2 xícaras (chá) de farinha de trigo (220 g)

meia xícara (chá) de amido de milho (50 g)

1 colher (sopa) de fermento em pó

Modo de preparo:

Em uma tigela média, coloque a berinjela, a abobrinha, o pimentão e meio envelope da VONO®, misture e reserve. No copo do liquidificador, coloque o leite, os ovos, o Azeite TERRANO™ e o restante da VONO®, e bata em velocidade média por 2 minutos, ou até obter uma mistura homogênea. Transfira a mistura para uma tigela grande e junte, aos poucos, a farinha de trigo e o amido de milho, mexendo até que estejam incorporados. Acrescente o fermento e misture delicadamente. Em uma assadeira retangular média (20 x 30 cm), untada e enfarinhada, disponha metade da massa, os legumes reservados e, por cima, o restante da massa. Leve ao forno médio (180 graus), preaquecido, por 50 minutos, ou até que a massa esteja levemente dourada. Retire do forno e sirva em seguida.

OMELETE DE FORNO – Sabores Ajinomoto

Tempo de Preparo: 10 minutos (+40 minutos de forno)

Rendimento: 5 porções

Elaboração: Sabores Ajinomoto

Ingredientes:

5 ovos

1 colher (chá) de RECEITA DE CASA™ Menos sódio Caseiro

meia xícara (chá) de leite (100 ml)

2 colheres (sopa) de farinha de trigo

1 tomate pequeno, sem sementes, picado

1 abobrinha pequena, cortada em cubos pequenos

meio pimentão verde pequeno, picado

Modo de preparo:

Em uma tigela grande, coloque os ovos, o RECEITA DE CASA™, o leite e a farinha de trigo, e, com o auxílio de um batedor de arame (“fouet”), misture até ficar homogêneo. Junte o tomate, a abobrinha e o pimentão, e mexa. Disponha em um refratário retangular pequeno (13 x 20 cm), untado, e leve ao forno médio (180 graus), preaquecido, por 40 minutos, ou até dourar a superfície. Retire do forno e sirva em seguida.

COZIDO DE CHUCHU COM OVO – Sabores Ajinomoto

Tempo de Preparo: 15 minutos

Rendimento: 6 porções

Elaboração: Sabores Ajinomoto

Ingredientes:

2 chuchus pequenos, com casca e com caroço, cortados em gomos e cozidos “al dente” (700 g)

1 colher (sopa) de óleo

5 ovos batidos

1 cenoura pequena, com casca, ralada

1 sachê de Caldo SAZÓN® Lev Carne

Modo de preparo:

Em uma tigela pequena, coloque o óleo, o ovo, a cenoura e o Caldo SAZÓN®, e misture. Em uma panela grande, coloque o chuchu e grelhe por 3 minutos, ou até começar a dourar. Junte a mistura de ovos, e cozinhe em fogo alto, por 5 minutos, ou até o ovo começar a cozinhar e soltar do fundo da panela. Retire do fogo e sirva em seguida.

Dica:

1. Para cozinhar os chuchus “al dente”, disponha-os já cortados em uma panela média, cubra com água e cozinhe, com a panela semitampada, por 20 minutos. Retire do fogo e escorra a água.

2. Se preferir, prepare no forno. Para isso, disponha os chuchus em uma assadeira média e cubra com a mistura de ovos. Leve ao forno médio (180 graus), preaquecido, por 20 minutos, ou até os ovos dourarem. Retire do forno, mexa o chuchu com uma colher e sirva e sirva em seguida.

Sobre a Ajinomoto do Brasil

Presente no Brasil desde 1956, a Ajinomoto é uma multinacional japonesa e referência mundial em aminoácidos. A empresa oferece produtos de qualidade tanto para o consumidor como insumos para as indústrias alimentícia, cosmética, esportiva, farmacêutica, de nutrição animal e agronegócios. Atualmente, a unidade brasileira é a terceira mais importante do Grupo Ajinomoto fora do Japão, atrás apenas da Tailândia e dos Estados Unidos. A linha de produtos da empresa voltada ao consumidor é composta pelo tempero umami AJI-NO-MOTO®, AJI-SAL®, Tempero SAZÓN®, Caldo SAZÓN®, SAZÓN® Tempera & Prepara, Receita de Casa™, HONDASHI® e SABOR A MI®, além das sopas individuais VONO®, VONO® Proteína e da linha de sopas cremosas e claras VONO® Chef. Também se destacam os refrescos em pó MID® e MID ZERO™, o azeite de oliva extra virgem TERRANO®, o azeite de oliva tipo único TERRANO® e a linha TERRANO® Veggie Burger, o SATIS!® Molho Shoyu, além de aminoVITAL® GOLD e aminoVITAL® GOLD DRINK MIX, produtos compostos por nove aminoácidos essenciais para a recuperação de atletas e entusiastas do esporte. No Brasil, a companhia também atua no segmento de food service (alimentação fora do lar). Com quatro unidades fabris, localizadas no estado de São Paulo, nas cidades de Limeira, Laranjal Paulista, Valparaíso e Pederneiras, e sede administrativa na capital, emprega cerca de 3 mil funcionários e atende tanto ao mercado interno como ao externo. O Grupo Ajinomoto obteve faturamento global de US$ 10,2 bilhões e nacional de R$ 3 bilhões no ano fiscal de 2021. Atualmente, está presente em 36 países, possui 120 fábricas e cerca de 33 mil funcionários em todo o mundo. Para saber mais, acesse www.ajinomoto.com.br.

Leia Mais- Rodízio acessível democratizar comida japonesa

Siga o Novo Momento no Instagram @novomomento