A cada quatro anos, as atenções se voltam para o maior evento do futebol: a Copa do Mundo. Pela primeira vez, os jogos serão disputados em novembro por conta do rigoroso verão do país-sede, Catar. Reunir amigos e familiares para assistir aos jogos é uma tradição mundial, e o cardápio para esse encontro pode ser uma tentação para quem não quer extrapolar e abusar das guloseimas.

Ao invés de amendoim, frituras, salgadinhos e álcool, entram em campo uma seleção de petiscos saudáveis. A Jasmine Alimentos, empresa referência em alimentação saudável no país, criou seis receitas exclusivas e saudáveis para curtir os jogos sem driblar a dieta. Confira!

Mini pizza de biscoito mini cracker

Ingredientes:

½ pacote de Mini Crackers D.P.A Original

2 tomates maduros

1 colher (chá) de amido de milho

½ xícara (chá) de azeitonas verdes picadas (opcional)

100 g de muçarela ralada ou tofu amassado

Orégano a gosto para salpicar

Sal a gosto

Azeite de oliva para regar a gosto

Modo de preparo:

No liquidificador, bata os tomates, acrescente o sal, o amido de milho e as azeitonas. Leve ao fogo e cozinhe até obter um molho grosso. Espalhe o molho sobre cada biscoito. Coloque um pouco de muçarela ralada. Salpique o orégano e regue com um fio de azeite. Leve ao forno preaquecido por 10 minutos ou até derreter o queijo. Sirva a seguir.

Pavê de chocolates com cookies

Ingredientes:

5 pacotes de Mini Cookies D.P.A Chocolate (175 g)

600 ml de leite de coco

40 g de amido de milho

50 g de chocolate 50% cacau em pó

150 g de açúcar mascavo

Sal (pitada)

80 ml de leite vegetal de amêndoas (para molhar as bolachas)

Modo de preparo:

Coloque em uma panela o leite de coco, reservando um pouco para dissolver o amido de milho e o chocolate em pó. Adicione a essa mistura, o açúcar e uma pitada de sal. Misture e cozinhe em fogo médio a baixo, mexendo sempre até engrossar. Transfira para um recipiente e deixe esfriar um pouco na geladeira. Em uma forma, coloque uma camada do creme. Molhe rapidamente cada cookie na bebida vegetal e forre o fundo da forma. Coloque mais uma camada de creme, tomando cuidado para não exagerar na quantidade. E vá alternando camada de creme e camada de bolacha, até finalizar com uma camada de creme. Leve para a geladeira e deixe descansar por 8 horas para firmar bem.

Donuts de aveia com calda de agave sem glúten

Ingredientes:

1 xícara (chá) de Aveia Sem Glúten em Flocos Finos da Jasmine

2 colheres (sopa) de Calda de Agave Orgânico da Jasmine

⅓ xícara (chá) de purê de maçã

1 banana madura

½ colher (chá) de canela

2 colheres (sopa) de farinha de amêndoa

Modo de preparo:

Amasse a banana e misture com os demais ingredientes. Molde as massas em forma de donuts, fazendo um buraco ao meio. Coloque-as em uma assadeira untada e asse a 180 graus, por 10 minutos. Vire-as e asse por mais 5 minutos. Sirva quente com cobertura de calda de agave.

Brownie de Banana Sem Glúten

Ingredientes:

½ xícara (chá) de Aveia Sem Glúten em Flocos Finos da Jasmine

5 bananas-da-terra maduras

1 xícara (chá) de cacau em pó 100%

1 colher (sopa) de fermento em pó

1 xícara (chá) de nozes torradas

1 colher (sobremesa) de canela

½ xícara (chá) de gotas chocolate meio amargo, sem glúten

Modo de preparo:

Amasse as bananas. Em seguida, peneire a canela, o cacau e acrescente a aveia, misturando bem. Logo após, adicione as nozes, as gotas de chocolate, o fermento e misture. Em uma forma untada, coloque a massa e leve para assar em forno preaquecido a 180 graus, por 20 minutos. Sirva a seguir.

Manga grelhada com crosta de gergelim ao molho de tahine

Ingredientes:

½ colher (sopa) de Gergelim Branco Natural Jasmine

Sal Atlantis Jasmine a gosto

1 manga grande

½ colher (sopa) de gergelim preto

Canela a gosto

1 colher (chá) de azeite de oliva extravirgem

Ingredientes para o molho:

1 colher (sopa) de Tahine Jasmine

Sal Atlantis Jasmine a gosto

4 colheres (sopa) de água gelada

2 colheres (sopa) de suco de limão

Pimenta-do-reino a gosto

Modo de preparo:

Descasque a manga e corte em duas fatias laterais. Em seguida, torre o gergelim e junte com a canela e o sal. Passe essa mistura nas fatias de manga, pressionando para aderir bem. Numa frigideira, aqueça o azeite e grelhe as fatias de manga. Prepare o molho batendo todos ingredientes. Cubra as mangas com esse molho e sirva a seguir.

Cookie de tahine com limão-siciliano

Ingredientes:

9 colheres (sopa) de Tahine Jasmine

2 colheres (sopa) de Bebida Vegetal Orgânico de Aveia com Cálcio da Jasmine

1 xícara (chá) de Açúcar Mascavo Orgânico da Jasmine

½ colher (chá) de Sal Atlantis Jasmine

Gergelim Branco Natural Jasmine a gosto

1 colher (chá) de extrato de baunilha

Raspas de 1 limão-siciliano

2 colheres (sopa) de suco de limão-siciliano

½ xícara (chá) de Aveia Sem Glúten em Flocos Finos Jasmine

1 colher (chá) de fermento em pó

Modo de preparo: