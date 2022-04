O macarrão é um ingrediente que alia praticidade e versatilidade. Por isso, a Tirolez ensina como fazer Macarrão Cremoso. A proposta é uma receita cheia de sabor e fácil de fazer para que você não perca muito tempo na cozinha. Toda a cremosidade do prato fica por conta do Creme de Queijo Minas Frescal Tirolez, que combina perfeitamente com o bacon, o salmão e o palmito, proporcionando um macarrão cheio de sabor.

Quer aprender como fazer? Confira o modo de preparo a seguir:

Macarrão Cremoso Tirolez

Ingredientes

1 pacote de macarrão tipo fusilli (parafuso) (500 g)

2 colheres (sopa) de óleo (26 ml)

2 colheres (sopa) de Manteiga Sem Sal Tirolez (26 g)

½ xícara (chá) de bacon em cubos (50 g)

1 cebola pequena picada (80 g)

100 g de salmão defumado picada

1 ½ xícara (chá) de palmito em conserva em rodelas (200 g)

1 embalagem de Creme de Queijo Minas Frescal Tirolez (220 g)

¼ de maço de manjericão (somente as folhas) (20 g)

Modo de preparo

– Cozinhe o macarrão em água fervente abundante por 11 minutos ou até que a massa fique al dente (bem cozida, mas um pouco firme no miolo).

– Escorra, resfrie e coloque o óleo para a massa não grudar. Em uma panela média (20 cm de diâmetro), derreta a Manteiga Sem Sal Tirolez em fogo médio e frite o bacon.

– Adicione a cebola e refogue, mexendo até dourar.

– Acrescente o salmão, o palmito e o Creme de Queijo Minas Frescal Tirolez. Misture bem e deixe levantar fervura.

– Apague o fogo e misture com o macarrão reservado. Finalize com as folhas de manjericão e sirva quente.

Tempo de Preparo: 20 minutos

Porções: 4 a 6 porções