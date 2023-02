Recapeamento em Santa Bárbara chega ao Romano

Recapeamento. O Programa de Recuperação de Vias avança em Santa Bárbara d’Oeste e o recapeamento é realizado no Conjunto Roberto Romano. Os serviços são executados nas ruas Jorge Juventino de Aguiar, Padre Victório Freguglia, Vereador Leonel Graciani, Padre Arthur Sampaio, Dr. Edson dos Santos Mano, Hilda Heleno de Oliveira e Belarmino Rocha.

O investimento para a melhoria da malha asfáltica é de mais de R$ 30 milhões em recursos próprios e convênio com o Governo do Estado.

LEIA TAMBÉM: Mercadão da Cidade em Santa Bárbara inaugura nesta quinta

Anteriormente a Prefeitura executou o recapeamento em vias como Rua Profeta Jeremias, no Rochelle, Rua São Domingos, no Sartori, ruas Paraguai, no Sartori, Salvador Iatarola, do Manganês, do Cloro, do Cromo e do Chumbo, no Mollon, Rua Profeta Isaías, no Rochelle, ruas Esilênio dos Santos Rosa e Pedro Cromo, no Jardim das Orquídeas, Avenida Laura Santos Machado, na região dos bairros Terras de Santa Bárbara e Souza Queiroz, Rua Portugal, no Jardim Europa, Avenida Brigadeiro Eduardo Gomes, no 31 de Março, Avenida Alfredo Contatto, Avenida São Paulo – entre os cruzamentos com a Rua do Algodão e Avenida da Indústria –, Rua Nhambiquiras e avenidas Juscelino Kubitschek de Oliveira e Dirceu Dias Carneiro, no Distrito Industrial 2, ruas do Açúcar, do Brilhante, Fluorita, do Vidro, do Papel, da Agricultura, da Siderita e do Couro, nas regiões do São Fernando e Pérola, Avenida Santa Bárbara, ruas Analândia, Caconde e Corumbataí, no São Joaquim, Avenida Amadeu Tortelli, no Conjunto dos Trabalhadores, e cruzamento das ruas Dom João VI, Barão de Mauá e Avenida da Saudade, no Siqueira Campos, Rua Nicolau Furlan e Rua Dr. Felício Fernandes Nogueira, no Residencial Furlan, Rua Itaúna, no Icaraí, na Rua Urandi, no Planalto do Sol 2, Rua Bueno Brandão, no Jardim Mariana, e Rua João Araújo, no Orquídeas.

Siga o Novo Momento no Instagram @novomomento