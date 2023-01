O Programa de Recuperação de Vias avança em Santa Bárbara d’Oeste. Nesta sexta-feira (6) o recapeamento foi realizado na Avenida Juscelino Kubitschek de Oliveira, no Distrito Industrial 2. Dias antes, a Avenida Dirceu Dias Carneiro, também no Distrito Industrial 2, foi contemplada com os serviços.

A ação integra um amplo pacote de investimentos, com mais de R$ 30 milhões em recursos próprios e convênio com o Governo do Estado.

A Prefeitura já realizou o recapeamento em vias como ruas do Açúcar, do Brilhante, Fluorita, do Vidro, do Papel, da Agricultura, da Siderita e do Couro, nas regiões do São Fernando e Pérola, Avenida Santa Bárbara, ruas Analândia, Caconde e Corumbataí, no São Joaquim, Avenida Amadeu Tortelli, no Conjunto dos Trabalhadores, e cruzamento das ruas Dom João VI, Barão de Mauá e Avenida da Saudade, no Siqueira Campos, Rua Nicolau Furlan e Rua Dr. Felício Fernandes Nogueira, no Residencial Furlan, Rua Itaúna, no Icaraí, na Rua Urandi, no Planalto do Sol 2, Rua Bueno Brandão, no Jardim Mariana, e Rua João Araújo, no Orquídeas.