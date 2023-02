Recape da prefeitura agora ataca jardim São Paulo

Depois do recape da avenida da Saudade, agora é a vez do jd São Paulo

receber o recapeamento de diversas ruas. Com a presença do prefeito Chico Sardelli, do vice-prefeito Odir Demarchi e do secretário de Obras e Serviços Urbanos (Sosu), Adriano Alvarenga Camargo Neves, tiveram início nesta terça-feira (13), as melhorias em 59 mil metros quadrados de malha asfáltica.

As obras sucedem a troca das redes de abastecimento de água realizada pelo DAE (Departamento de Água e Esgoto), pelo programa Água na Torneira, idealizado pelo prefeito Chico. Serão revitalizadas nove ruas do bairro Jardim São Paulo, totalizando mais seis quilômetros de vias recuperadas pela Prefeitura de Americana.

“Estamos muito felizes com o início desse trabalho aqui no Jardim São Paulo, um bairro com ruas muito movimentadas que precisam de melhorias. O recapeamento vai trazer mais segurança e comodidade aos motoristas”, disse o prefeito Chico.

“É muito bom saber que no cronograma estão incluídas ruas importantes, como a Paineiras, Acácias e tantas outras, cobrindo uma região de muitos estabelecimentos comerciais”, destacou o vice Odir.

Serão investidos R$ 4.117.841,15 na recuperação das vias, recursos provenientes da linha de crédito do Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento (Finisa). A CEL Engenharia, vencedora do processo licitatório, realizará o recapeamento nas seguintes ruas:

– Rua Fonte da Saudade (Entre a Avenida Florindo Cibin e Ruas dos Salgueiros)

– Rua dos Bambus (Entre Avenida Florindo Cibin e Rua dos Salgueiros)

– Rua das Acácias (Entre Avenida Florindo Cibin e Rua dos Salgueiros)

– Rua das Figueiras (Entre Avenida Florindo Cibin e Rua dos Salgueiros)

– Rua das Palmeiras (Entre Avenida Cillos e Avenida Brasil)

– Rua dos Ipês (Entre Avenida Cillos e Rua dos Coqueiros)

– Rua dos Jacarandás (Entre Avenida Cillos e Rua dos Coqueiros)

– Rua das Paineiras (Entre Avenida Cillos e Avenida Brasil)

– Rua dos Salgueiros (Entre Rua Fonte da Saudade e Avenida Cillos)

“O prefeito Chico e o vice-prefeito Odir não estão medindo esforços para investir e buscar recursos para a nossa cidade. A recuperação dessas vias é de extrema importância, pois atende uma grande região, com muita circulação de veículos”, ressaltou o secretário de Obras, Adriano Alvarenga Camargo Neves.

VEJA TAMBÉM: Emei Corimbó ganha troféu itinerante de arrecadação de tampinhas

Também estiveram no lançamento das obras, o presidente da Câmara Thiago Brochi e os vereadores Marcos Caetano, Lucas Leoncine e Fernando da Farmácia.

Siga o Novo Momento no Instagram @novomomento