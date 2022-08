As obras do recapeamento asfáltico chegaram à Avenida Antônio Pinto Duarte nesta quinta-feira (11). O prefeito Chico Sardelli, juntamente com o vice-prefeito Odir Demarchi e o secretário de Obras e Serviços Urbanos Adriano Alvarenga Camargo Neves, anunciaram o início dos serviços na região do Portal de Entrada da cidade. O recapeamento será feito no trecho entre o Portal e a Avenida Nossa Senhora de Fátima.

“É um benefício muito importante para toda a população. Estamos, eu, o Odir, o secretário Adriano e toda a nossa Administração, empenhados em fazer o melhor para a cidade. A recuperação e conservação das vias são investimentos que estamos fazendo e que beneficiarão todos os bairros”, disse o prefeito Chico Sardelli.

O vice Odir disse que os trabalhos vão atender as três pistas. “Vai ficar muito bom esse serviço que será realizado, valorizando a entrada da cidade, trazendo qualidade de vida, a população merece. Estamos trabalhando para melhorar cada vez mais nossa cidade”.

As obras de recapeamento asfáltico são custeadas por meio da linha de crédito do Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento (Finisa). Ao todo, estão sendo investidos de R$ 9 milhões.

O secretário Adriano ressaltou a importância dos programas de recapeamento em vários pontos da cidade: “Com o recapeamento das pistas do Portal, Avenida da Saudade, até o viaduto Ralph Biasi, e, posteriormente, com a remodelação da rotatória do Portal, vamos entregar um conjunto de melhorias muito bom para a cidade”.

O convênio foi assinado pelo prefeito Chico Sardelli em novembro do ano passado e vai abranger, além do recapeamento de vias do Portal da Cidade, ruas do bairro Jardim São Paulo.