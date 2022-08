As obras de recapeamento asfáltico estão sendo concluídas na região do bairro Jardim Boer nesta quinta-feira (11). O serviço começou em 8 de junho pela Rua Entusiasmo, entre a Rua Sucesso e a Rua Futuro e Rua do Sucesso, finalizando na Rua Virtude, entre a Avenida Unitika e a Rua do Entusiasmo, segundo informações da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos (Sosu) da Prefeitura de Americana.

“O recapeamento para a conservação das vias é um trabalho permanente na cidade. Na sequência do Boer, o trabalho será executado nas três pistas, Portal de Entrada da cidade “, ressaltou o secretário da pasta, Adriano Alvarenga Camargo Neves.

No Boer foram investidos R$599.946,63, sendo R$99.946,63 de contrapartida da Prefeitura. Os recursos são provenientes de emenda impositiva para obras de infraestrutura urbana, da Secretaria Estadual de Desenvolvimento Regional, indicada por meio do deputado estadual Carlos César, e intermediada pelo vereador pastor Miguel Pires.

O serviço é da empresa FFL Sinalização, Comércio e Serviços Eirelli.