Recape- O Programa de Recuperação de Vias segue em Santa Bárbara d’Oeste. Nesta semana, equipes trabalham no recapeamento da Rua do Papel, no São Fernando. Outra frente atua na pintura da sinalização de solo na Avenida Santa Bárbara, que também teve o asfalto recuperado.

Além dessas duas importantes vias, já foram recuperados trechos das ruas da Agricultura, da Siderita e do Couro, nas regiões do São Fernando e Pérola, as ruas Analândia, Caconde e Corumbataí, no São Joaquim, Avenida Amadeu Tortelli, no Conjunto dos Trabalhadores, e cruzamento das ruas Dom João VI, Barão de Mauá e Avenida da Saudade, no Siqueira Campos.

O investimento no amplo pacote de recuperação de vias é de mais de R$ 30 milhões em recursos próprios e convênio com o Governo do Estado. Os serviços seguirão conforme cronograma em vias de diversas regiões da cidade.