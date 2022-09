As obras do recapeamento asfáltico na Avenida Antonio Pinto Duarte avançam e nesta segunda-feira (19) contemplaram o trecho da Avenida da Saúde, sentido via Anhanguera. Os serviços de melhoria da malha viária na região compreendem o trecho entre a entrada da cidade até a Avenida Nossa Senhora de Fátima.

Os recursos são provenientes da linha de crédito do Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento (Finisa). Ao todo, estão sendo investidos cerca de R$ 9 milhões. O convênio foi assinado pelo prefeito Chico Sardelli em novembro do ano passado e vai abranger também ruas do bairro Jardim São Paulo.

Uma série de ações estão sendo feitas na cidade para melhorar o asfalto e otimizar o trânsito, proporcionando mais segurança aos motoristas e pedestres, segundo o secretário de Obras e Serviços Urbanos, Adriano Alvarenga Camargo Neves.

“As melhorias estão sendo feitas simultaneamente. O recapeamento das três pistas na entrada da cidade e posteriormente a remodelação viária no local, o prolongamento da Avenida Bandeirantes e a construção da nova alça do viaduto João Batista de Oliveira Romano, alargamento da Estrada da Servidão, no Jardim Mirandola, novo sistema de tapa-buracos, com mini recapeamento das ruas da cidade, entre outros serviços, vão promover o desenvolvimento da cidade, a mobilidade urbana e um trânsito mais seguro para todos”, disse Adriano.