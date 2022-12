As obras de recapeamento na Avenida Armando Sales de Oliveira, região do Jardim Ipiranga, estão na fase de conclusão. O serviço de melhorias da malha asfáltica está sendo executado, nesta segunda-feira (5), sentido à Rua Izolina Geminiani Rosa e, na sequência, seguirá sentido Rua Itacolomi até a Ipojuca, segundo a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos (Sosu) da Prefeitura de Americana.

A próxima etapa do serviço vai contemplar a Rua Serra do Espigão Mestre, trecho entre as Ruas Serra do Japi e Serra das Palmeiras, na região do Parque da Liberdade.

“É um serviço importante para a recuperação e conservação da malha viária, para a segurança dos motoristas e pedestres”, afirmou o secretário de Obras e Serviços Urbanos, Adriano Alvarenga Camargo Neves.

O investimento nas obras de infraestrutura urbana nos dois locais é de R$1.579.501,70. Os recursos foram viabilizados por meio da cooperação entre a Prefeitura e a Secretaria de Desenvolvimento Regional do Estado de São Paulo, com emenda parlamentar de Cauê Macris, chefe da Casa Civil, e apoio do vereador Lucas Leoncine.