Medalha de ouro nas Olimpíadas de Tóquio, Rebeca Andrade subiu ao lugar mais alto do pódio novamente. Nesta quinta-feira, 3, a brasileira foi campeã do Mundial de Ginástica, no individual geral. Após a conquista, a ginasta comemorou em entrevista.

Rebeca Andrade foi campeã com nota 56.899, sendo 15.166 no salto, 13.800 nas barras assimétricas, 13.533 na trave e 14.400 no solo. A norte-americana Shilese Jones foi prata, e a britânica Jessica Gadirova, bronze. Rebeca se tornou a primeira brasileira da história a conseguir uma medalha de ouro no individual geral.

“No Brasil, quem entende as dificuldades de uma pessoa preta tem de chegar no alto rendimento, ter oportunidades, para tentar ajudar essas pessoas. Para chegar aqui, tive ajuda dos vizinhos, de emprestar dinheiro, condução, ficar na casa dos outros. Essa medalha representa toda minha luta. Estou feliz de ser quem eu sou, fazer história”, disse Rebeca.