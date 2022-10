Mais uma “chuva” de gols nas rodadas do último fim de semana do Campeonato Amador de Futebol 2022 promovido pela Prefeitura de Nova Odessa, através da Secretaria Municipal de Esportes. Ao todo, foram marcados mais 69 gols em 14 partidas, disputadas entre o sábado (08/10) e o domingo (09/10), em jogos válidos pela quinta rodada da 1ª Divisão e pela quarta rodada da 2ª e 3ª Divisões.

O EC Real venceu o FJU por 6×0 e lidera a 1ª Divisão com 13 pontos. O EC Juventude derrotou o São Francisco por 3×2. Planalto FC perdeu de 2×0 para o time do UVA. Já o time do AA Matsubara – que tem o artilheiro Diogo Ferreira com 7 gols – perdeu do Esporte Clube Triunfo por 2×1.

Pela quarta rodada da 2ª Divisão, os jogos foram disputados no domingo. Os times do Guarapari e América FC empataram em 1×1. O São Manoel FC venceu por 3×2 o Klavin Futebol Clube. A equipe do Leais FC perdeu 21×1 para o Maranhão FC. A partida entre Atlético Alvorada e Cantareira não passou de 2×2. O HUR Desportivo Marajoara FC venceu por 3×2 o Borussia FC. Na briga pela liderança, estão os times do América FC e São Manoel FC, com 8 pontos cada. A artilharia é de João Almeida (Maranhão FC), com 7 gols.

Ainda no domingo, foram realizadas as partidas da 3ª Divisão. O Vitória Futebol Clube, que lidera com 10 pontos, empatou em 0x0 com o Inter Novaodessense. Hur Desportivo Marajoara B venceu o R30 Futebol Clube por 2×1. O Red Bull perdeu de 2×0 para o FC Inter Alagoano. Já o Bigas derrotou o EC União Santa Luiza por 4×3. O Grêmio Prudente SP que venceu o Império FC por 2×1 tem o artilheiro da 3ª Divisão, Cássio Gomes, com 4 gols.

É sempre bom ressaltar que os jogos acontecem nos campos municipais espalhados por toda a cidade e a competição retornou ao calendário esportivo neste ano em grande estilo e sem custos de arbitragem para as agremiações participantes. O Campeonato Municipal de 2022 está mobilizando cerca de 1.200 atletas e dirigentes dos times e clubes amadores do município.

APP

A competição – inclusive os resultados dos jogos das três divisões – pode ser acompanhada pelo aplicativo Copa Fácil. Que além de garantir uma melhor organização das tabelas, gera informações rápidas ao término de cada rodada. O aplicativo traz uma logística completa, com classificação, contagem de gols, número de cartões distribuídos por rodada, enfim, tudo discriminado.