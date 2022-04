Quase duas horas de shows da banda Dois Dobrado e do sanfoneiro Enok Virgulino vão animar a reabertura do Teatro Municipal Lulu Benencase na próxima quarta-feira (20), às 20 horas. O público será recepcionado no saguão do teatro com a apresentação do saxofonista Marcelo Louback e, na plateia, a recepção ficará a cargo do Quarteto de Cordas da Orquestra Sinfônica Municipal de Americana. Os ingressos são gratuitos e podem ser retirados na bilheteria do teatro ou na Secretaria de Cultura e Turismo (Sectur) de Americana.

O cantor Enok Virgulino promete agitar a noite com o show “Forró Bom é Aqui!”, nome também do seu primeiro álbum solo, lançado em 2018, após quase 40 anos de Trio Virgulino. Antes dele, seu filho Jonas Virgulino (voz e sanfona) sobe ao palco ao lado de Marcelo Lima (voz e triângulo), Jorge Silva (voz e cavaquinho) e Will Nascimento (voz e zabumba), integrantes da Dois Dobrado. A banda toca forró, trazendo para o palco a essência de Luiz Gonzaga em uma linguagem moderna e dinâmica, que mistura influências do rock, do choro e da música erudita.

“Pensamos muito nessa noite de reabertura e preparamos uma programação animada, para que o retorno do Teatro Municipal Lulu Benencase às atividades fique para sempre na memória de todos. Fico muito feliz em participar deste momento porque sou funcionária pública há 31 anos, estou há 20 anos na Secretaria de Cultura e mais uma vez vamos reabrir o teatro, esse espaço muito importante para todos os americanenses”, declarou a secretária de Cultura e Turismo, Marcia Gonzaga Faria.

O teatro recebeu diversas melhorias, que incluíram a manutenção preventiva da cabine de transformação de energia, que desde sua inauguração, há 34 anos, não recebia esse tipo de serviço, e a recuperação e reforço estrutural do palco.

Os ingressos podem ser retirados na sede da Sectur, localizada à Rua das Palmeiras, 8, bairro Jardim São Paulo, ao lado do CCL (Centro de Cultura e Lazer) de Americana, e na bilheteria do Teatro (Rua Gonçalves Dias, 696, bairro Girassol), das 9h às 16h.