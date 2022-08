Militante com quase dez anos de PSB em Nova Odessa, Renato Raugust decidiu se desfiliar do partido e publicou uma nota pública expondo parte de suas razões. Ao NM, ele disse que não vai avançar além do que está escrito na nota publicada abaixo.

Nossa história de vida e de luta aquilo que construímos durante os anos de nossas vidas precisam estar acima de qualquer coisa.

Embora reconheça a importância de na política temos capacidade de diálogo pois é sempre uma construção coletiva jamais individual penso que alguns valores são inegociáveis vou seguir firme lutando pelo que sempre lutei do mesmo lado da história que sempre estive e continuarei.

Por isso hoje comunico minha desfiliação do Partido Socialista Brasileiro PSB onde militei por 9 anos onde construí coisas lindas e serei eternamente grato mas como disse no começo temos que ter um limite cada um tem o seu e eu respeito a todos mais o meu chegou.

Na minha vida nunca fiz nada que não estivesse totalmente afim sou Como Cazuza exagerado preciso ter sempre a intensidade a adrenalina em tudo que faço preciso sentir prazer e quando isso se perde quando esse prazer vira angústia e tristeza pra mim perde o sentido..

Por fim reforço meu compromisso na luta contra o fascismo e meu apoio as candidaturas de Lula Alckmin Haddad e Marcio França.

Vamos em frente a vida continua e os sonhos não podem morrer pois quando os sonhos morrer nós morremos junto.

Renato Raugust