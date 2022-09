A partir desta terça-feira, 13 de setembro, o apresentador Carlos Massa vai entrevistar os candidatos à Presidência da República mais bem ranqueados nas pesquisas de intenção de votos. Seguindo a escolha de suas próprias assessorias, de acordo com suas agendas, o primeiro a ser sabatinado no “Candidatos com o Ratinho” será Jair Bolsonaro (PL), às 20h (de Brasília).

A entrevista, que vai ter 30 minutos de duração, será realizada também com Ciro Gomes (PDT) e Simone Tebet (MDB) nos dias 19 e 20 de setembro respectivamente. Lula ainda não confirmou presença, até o momento.