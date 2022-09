Até mesmo no inverno, época mais fria do ano, não é preciso usar apenas roupas pesadas, com tecidos grossos e totalmente fechados. Afinal, estamos em um país tropical e podemos abusar das confortáveis sandálias rasteiras, ótimas opções mesmo no período que carrega os dias mais gelados.

Nem sempre o inverno é repleto de frio e de céu cinza. Aliás, a maior parte das regiões do país apresenta temperaturas elevadas durante quase toda a estação. Com exceção da região Sul, o resto do território nacional combina muito bem com calçados mais arejados.

Inclusive, até os dias frios podem ser ideais para as tradicionais rasteirinhas. O modelo gladiadora, por exemplo, é tendência e, já que é um pouco mais pesada, vai bem que os looks mais quentinhos. Saiba mais!

Sandália rasteira: gladiadora está de volta

Os principais sites e periódicos especializados em moda apontaram que um dos sucessos de 2010 reapareceu nas passarelas. A sandália rasteira gladiadora voltou com tudo em 2022, causando polêmica e deixando os críticos de orelha em pé.

Para quem não se lembra ou não chegou a usar a sandália gladiadora, aqui cabe uma breve explicação. O calçado recebe esse nome porque realmente lembra um dos sapatos que os gladiadores romanos utilizavam e que aparecem em filmes e séries pelo mundo inteiro.

Isso quer dizer que é uma sandália rasteira comum, porém com fitas de amarração que sobem pela canela e podem chegar até perto do joelho. Basta trançar os tecidos e amarrar da melhor maneira no final das pontas. A impressão que dá é que uma mulher espartana entrou em cena e veio preparada para a luta.

Mais dicas para utilizar sandália rasteira

Se você não é fã do modelo gladiadora, tudo bem, já que as rasteirinhas podem apresentar variações que também casam muito bem com os dias frios de 2022. Aproveite o momento para buscar os tradicionais papetes. Com fitas largas e materiais grossos, são sandálias rasteiras ideais para usar no lugar do chinelo aberto quando a temperatura baixar.

As fitas das papetes podem ser cruzadas ou paralelas, mas mantém o pé bem acomodado e até um pouco mais aquecido. No entanto, não se esqueça das sandálias rasteiras fechadas, pois elas existem e dão um toque mais formal ao outfit, além de combinarem com o frio do inverno.

Estar na moda é importante, mas não deixe de ver nossas dicas de como cuidar dos pés na estação mais fria do ano.