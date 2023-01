Qual raquete de beach tennis comprar?

O beach venceu (raquete)

É comum começar um novo esporte e se questionar: qual é o melhor equipamento para praticar esse exercício? Levar em conta apenas a estética e preço não é o recomendado. No caso do Beach Tennis, um dos esportes que mais cresce no Brasil, a escolha da raquete é fundamental para o desempenho no jogo e, principalmente, para evitar lesões.

Vanessa Kreitchmann se tornou especialista em equipamentos para o Beach Tennis e presta consultoria para as principais marcas no Brasil. Além disso, ela oferece um serviço de assessoria personalizada para quem quer testar diversos estilos e modelos de raquetes antes de fazer a compra.

Com um olhar cirúrgico, Vanessa, apaixonada pelo esporte, ensina o novo atleta a entender seu estilo de jogo e as importantes diferenças de cada raquete:

“O amor pelo Beach Tennis começou em 2018. Trabalhava em uma loja de produtos esportivos. Sempre fui muito curiosa e me interessei, além da prática, sobre os materiais das raquetes. Por que algumas quebravam, outras não. Furações diferentes, a função do EVA, os tipos de ‘coração’, e foi assim que comecei a me especializar em raquetes. Uma marca apostou muito em mim e, por meio deles, consegui adentrar no mundo das fábricas, projetos e protótipos”, conta a especialista.

Os maiores erros na compra da raquete

Tudo que é bonito, é bom? Será que uma grande marca famosa em outro esporte produzirá também boas raquetes de beach tennis? Vanessa esclarece os maiores erros cometidos na hora da compra do equipamento:

“A estética é um dos principais fatores. Ainda mais para quem está começando. Tem também quem compra por marca, querendo a mesma marca que um jogador que admira. Essa impulsividade pode acarretar em sérios problemas de saúde, como tendinite, epicondilite, bursite… tudo com ite”.

A assessoria para a melhor raquete

Vanessa presta assessoria de raquetes de forma online e presencial. Ela é chamada por marcas e arenas para realizar o trabalho com grupos de alunos, mas também tem uma assessoria personalizada para quem está em busca da primeira raquete, ou quer mudar de equipamento.

“Tenho o maior acervo do mundo em raquetes. São quase 3 mil, circulando por todo o Brasil. E a minha assessoria inclui testes. É muito difícil você ter a oportunidade de testar tantas marcas e modelos antes de comprar, e comigo você consegue. Fazemos reuniões via Zoom, e vamos conversando sempre após os testes para chegarmos a melhor raquete possível”, conta.

Vanessa presta a assessoria, mas não vende raquetes.

“Indico lojas de confiança e que tem um bom controle de qualidade. Trabalho com praticamente todas as marcas do mercado, seja em forma de parcerias, auxílio no desenvolvimento de produtos, consultoria de vendas e treinamento de lojistas. Aliás, o Beach Tennis envolve bem mais do que a raquete, né? Um bom overgrip é essencial para tornar uma empunhadura mais confortável, e uma bola indicada tem maior durabilidade.”

