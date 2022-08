Willian Lázaro usou as redes sociais este domingo para fazer um apelo à Justiça. “Enquanto muitas famílias comemoram o DIA DOS PAIS neste domingo, a minha vive um drama que parece não ter fim”. Seu pai e seu irmão foram presos acusados de participar de um roubo no condomínio Terras do Imperador (o caso foi noticiado aqui no NM).

Abaixo o relato de Willian, que foi ao presídio no dia dos pais visitar os dois.

Na data de 9 de agosto de 2022, foram cumpridos dois mandados de prisão temporária contra meu pai e meu irmão, respectivamente, CLÓVIS CONCEIÇÃO COSTA e WALLISON AUGUSTO COSTA, em decorrência do suposto envolvimento de ambos em um assalto no condomínio “TERRAS DO IMPERADOR”, situado em Americana/SP, ocorrido na data de 30 de julho de 2022, às 11h30, amplamente divulgado pela mídia especializada nos últimos dias.

Ao que tudo indica, tudo isso ocorreu porque a vítima do crime, equivocadamente, reconheceu ambos como sendo “os homens que a abordaram, a mão armada, e subtraíram seus bens de sua residência, juntamente com uma outra suspeita chamada “LUMA”, que atualmente encontra-se foragida.

A propósito, convém mencionar que meus dois familiares estiveram no local onde ocorreu o delito na data de 19 de julho de 2022, ou seja, data que antecedeu os fatos, para realizar um serviço de carreto, em virtude de terem sido contratados por uma pessoa chamada “PRISCILA” para carregar alguns móveis na loja “MÓVEIS URBAMIL”, situada em Americana/SP, e levá-los até o referido condomínio, oportunidade em que passaram regularmente pela portaria, fazendo todo cadastro de identificação.

Inclusive, não temos dúvidas de que foi esse fato gerou suspeita de que ambos poderiam estar envolvidos no assalto que ocorreu dias depois, especialmente, após serem disponibilizadas fotografias de visitantes e prestadores de serviço para a vítima tentar identificar os possíveis autores do crime.

Entretanto, minha família contratou advogado, na pessoa do Dr. Dinael de Souza Machado Júnior e, a partir disso, passamos a diligenciar por contra própria para obter diversas provas aptas a comprovar a inocência de meu pai e meu irmão.

Dentre elas, em relação ao meu pai CLÓVIS CONCEIÇÃO COSTA, existem imagens captadas pela câmera do condomínio no qual residimos, revelando que na mesma data e horário em que ocorreu o crime investigado, o mesmo saiu para ir até uma consulta de “ECOCARDIOGRAMA”. Como se não bastasse, existe documento disponibilizado pela Secretaria de Saúde do Município de Americana/SP, dando conta de que às 11h33, ele estava sendo atendido pelo médico cardiologista DR. RODRIGO TAKEBE ARRUDA, CRM: 104487, sendo que permaneceu sob os cuidados do mesmo por longo período. Além disso, “PRINTS” de diálogos ocorridos via aplicativo “WHATSAPP”, em que meus familiares enviam fotos e comentam sobre o referido exame. Repito, tudo isso, na mesma data e horário em que ocorreu o crime investigado!!!!!!!!!!

Em relação ao meu irmão WALLISON AUGUSTO COSTA, na mesma data e horário em que ocorreu o crime apurado, o mesmo estava desempenhando um serviço de frete, de Nova Odessa/SP para Itapevi/SP. Aliás, ele permaneceu a disposição da família que contratou o trabalho das 08h00 até às 17h00. Todas as testemunhas que tiveram contato com ele no dia foram indicadas, “PRINTS” de conversas de “WHATSAPP” foram disponibilizados, e até mesmo o comprovante de pagamento do carreto via “PIX” foi anexado no inquérito policial relacionado ao caso!!!!!!!!

Além de tudo isso, o advogado de nossa família fez outros inúmeros requerimentos de produção de provas e, inclusive, estamos implorando para que ocorra perícia nos celulares do meu pai e de meu irmão que encontram-se apreendidos com a maior rapidez possível, a fim de complementar tudo que estamos alegando.

Não podemos deixar de frisar que os dois são muito conhecidos em toda nossa região, nunca tiveram qualquer problema com a justiça, residem em Americana/SP / Santa Bárbara D’oeste desde quando nasceram e desempenham serviço de carreto há mais de 10 (dez) anos.

Alguns documentos serão disponibilizados na sequência para que todos tenham acesso ao que estamos sustentando.

Portanto, em nome de toda uma família desesperada que, além de tudo isso, ainda precisa cuidar de meu avô que encontra-se internado na UTI após uma complicada cirurgia de coração, peço encarecidamente que ajudem a dar publicidade ao momento turbulento que estamos passando, pois poderia estar acontecendo com um ente querido de vocês. Não aguentamos mais esperar e esse mal-entendido precisa ser desfeito imediatamente!!!!!!!!!!

ESTE DA FOTO SOU EU, LEVANDO COMIDA PARA MEU PAI E MEU IRMÃO EM PLENO DIA DOS PAIS.

JUSTIÇA POR CLÓVIS CONCEIÇÃO COSTA E WALLISON AUGUSTO COSTA!!!!!!!!!!

WILLIAM LÁZARO COSTA.