Vanderlei Macris é o 22º deputado Federal mais bem avaliado do Estado. A classificação é do “Ranking dos Políticos”, um site que analisa os políticos do Congresso Nacional com informações obtidas em fontes oficiais nos sites da Câmara dos Deputados, do Senado e dos Tribunais de Justiça.

Macris também está entre os melhores deputados do País. Segundo o “Ranking dos Políticos”, entre todos os 513 parlamentares, o deputado de Americana é o 99°. A avaliação é realizada entre os anos de 2019 a 2021 pelo desempenho da função e ações antiprivilégios, antidesperdício (presenças nas sessões da Câmara e economia de verbas) e anticorrupção.

“Pauto meu trabalho no respeito aos cidadãos. Seja na luta por recursos para a Saúde, para a Educação, a Segurança Pública, e também na coerência dos meus votos e atuação em Brasília, nas discussões importantes do país”, ressalta Macris.

O parlamentar completa neste ano cinquenta anos de vida pública, tendo sido vereador em Americana, sua cidade natal, sete vezes deputado estadual, inclusive sendo presidente da Alesp, e está no seu quatro mandato de deputado federal.