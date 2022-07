Americana foi a cidade melhor classificada da RPT – Região do Polo Têxtil (Santa Bárbara D´Oeste, Sumaré, Nova Odessa, Americana e Hortolândia) no ranking que mede o desempenho dos municípios brasileiros no cumprimento dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU – Organização das Nações Unidas. O município foi o primeiro da região e ficou em 44º lugar na classificação geral, entre 5.570 cidades do País.

O prefeito Chico Sardelli falou sobre a importância de mais esse resultado positivo para o município. “Americana mais uma vez se destaca e isso é motivo de orgulho, mas também nos motiva a trabalhar cada vez mais pelo cumprimento das ações necessárias nas mais diversas áreas para elevar a qualidade de vida da nossa população. Estou feliz, mas quero mais!”, comemorou o prefeito.

Os ODS – Objetivos de Desenvolvimento Sustentável são 17, na seguinte ordem: erradicação da pobreza; fome zero e agricultura sustentável; saúde e bem-estar; educação de qualidade; igualdade de gênero; água limpa e saneamento; energia limpa e acessível; trabalho decente e crescimento econômico; indústria, inovação e infraestrutura; redução das desigualdades; cidades e comunidades sustentáveis; consumo e produção responsáveis; ação contra a mudança global do clima; vida na água; proteger a vida terrestre; paz, justiça e instituições eficazes; e parcerias e meios de implementação.

Com o objetivo de permitir uma visão geral e integrada dos municípios em cada um dos ODS, e visando estimular o cumprimento da Agenda 2030 da ONU, o Índice de Desenvolvimento Sustentável das Cidades – Brasil (IDSC-Br) está sendo lançado oficialmente no Fórum de Desenvolvimento Sustentável das Cidades, entre hoje (8) e domingo (10), na Bienal do Ibirapuera, em São Paulo.

De acordo com o site oficial do IDSC-Br, a Agenda 2030 e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) surgiram em 2015, como um grande pacto supranacional para o enfrentamento dos principais desafios globais. Assinado por autoridades dos 193 Estados-membros da Organização das Nações Unidas (ONU), incluindo o Brasil, o acordo logo se apresentou como uma ambiciosa agenda comum para nações de todos os continentes.

Com o propósito de promover universalmente a prosperidade econômica, o desenvolvimento social e a proteção ambiental, a Agenda 2030 trata de questões que requerem a participação ativa de todos – governos, sociedade civil e setor privado.

Oferecer as ferramentas necessárias para os municípios brasileiros superarem esse desafio é uma das grandes ambições do Índice de Desenvolvimento Sustentável das Cidades – Brasil (IDSC-BR), uma iniciativa do Instituto Cidades Sustentáveis (ICS), no âmbito do Programa Cidades Sustentáveis (PCS).

O ranking completo pode ser acessado no site https://idsc.cidadessustentaveis.org.br/ .