A Raízen, maior produtora brasileira de etanol, está com 354 vagas de emprego para safristas em quatro cidades da região, distribuídas entre Piracicaba (52), Leme (161), Rafard (92) e Elias Fausto (49), no interior de São Paulo. As oportunidades são para diversos cargos e os processos seletivos já estão em andamento, com contratações previstas para fevereiro, março e abril. Para se candidatar ou obter mais informações, basta acessar a página da Raízen na plataforma Gupy , selecionando a localidade e as vagas para o próximo ano-safra (2023-2024).

Vagas para safristas na Raízen em outras cidades do interior de São Paulo, e nos estados de Minas Gerais, Mato Grosso do Sul e Goiás também estão disponíveis na plataforma Gupy. No total, a companhia tem mais de 4,2 mil oportunidades abertas, em mais de 80 cargos, de diferentes níveis e áreas de formação, voltadas para o setor de produção de etanol, açúcar e bioenergia.

Por meio da plataforma, a companhia disponibiliza ainda oportunidades em todo o Brasil, para outras áreas como tecnologia e administrativo, além de vagas afirmativas para mulheres, pessoas pretas, LGBTQIAP+ e pessoas com deficiência (PcD).

A Raízen também utiliza a plataforma Gupy como banco de talentos para as mais diversas frentes de atuação, o que significa que pessoas interessadas em trabalhar na companhia podem efetuar cadastro, mesmo quando a vaga almejada não está disponível. A qualquer momento, o candidato ou candidata poderá ser convidado a participar de processo seletivo compatível com o seu perfil e localidade.

“Entramos na reta final de mais um ano-safra, e os preparativos para o novo ciclo já começaram, com diversos processos seletivos e contratações em andamento, principalmente na área de EAB (etanol, açúcar e bioenergia). Estamos concretizando rapidamente nosso plano de expansão e ampliando o portfólio de soluções renováveis, como o etanol de segunda geração (E2G), contribuindo de maneira efetiva com o processo de descarbonização e reforçando o compromisso de redefinir o futuro da energia”, explica Aline Panobianco Chizolini, coordenadora de Atração e Seleção da Raízen.

Uma das estratégias da Raízen para captar novos talentos é oferecer benefícios diferenciados, para jovens em início de carreira e profissionais experientes, que procuram novos desafios, com remuneração competitiva e trilhas de desenvolvimento. “Buscamos atrair colaboradores e colaboradoras dispostos a crescer, em um ambiente propício a novas ideias e experiências, com uma cultura forte, que estimula relações produtivas entre pessoas diversas”, afirma Chizolini.

A seleção para novos colaboradores e colaboradoras do próximo ano-safra contempla ainda as metas de diversidade e inclusão da Raízen, que conta com o compromisso público de alcançar, até 2025, ao menos 30% de mulheres em cargos de liderança. A companhia apresenta também iniciativas como grupos de afinidade, os Transformadores, comissões formadas por funcionárias e funcionários da Raízen de forma voluntária para discussão e troca de conhecimentos sobre os temas Étnico-Racial, PcD, LGBTQIAP+ e Equidade de Gênero.

Serviço:

Oportunidades de emprego na Raízen

Número de vagas: mais de 4.200 vagas para mais de 80 cargos

Localidades: interior de São Paulo, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais e Goiás

Inscrições: na página da Raízen na plataforma Gupy

