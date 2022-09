A soberana com o reinado mais longo do Reino Unido e a monarca mais velha do mundo morreu, nesta quinta-feira, aos 96 anos.

Na manhã desta quinta, o Palácio de Buckingham anunciou que os médicos estavam preocupados com o estado de saúde da rainha. Com o comunicado, toda a família britânica viajou para a casa escocesa onde a rainha estava hospedada, o Castelo de Balmoral.

Em outubro passado, Elizabeth passou uma noite no hospital e foi forçada a reduzir seus compromissos públicos desde então.

Elizabeth é rainha do Reino Unido e de mais de uma dezena de outros países desde 1952. No início deste ano, comemorou seu 70º aniversário no trono.

Com informações Agência Brasil