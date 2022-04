O prefeito de Santa Bárbara d’Oeste, Rafael Piovezan, visitou na semana passada a nova loja da Mobly e as obras do Paris 6 – ambas localizadas no Villa Multimall, às margens da Avenida Santa Bárbara d’Oeste.

Anunciada no começo do ano, a Mobly abriu suas portas com uma loja conceito Outlet. Referência em móveis e decoração em todo o País, a Mobly é o maior e-commerce do segmento do Brasil

Já o Paris 6 está com obras na reta final. O restaurante já contrata e a inauguração deve ocorrer no mês de maio.

“Santa Bárbara no caminho certo. Temos a menor taxa de desemprego da RMC, lideramos o ranking regional de geração de empregos com 1,2 mil empregos em 2022 e somos a cidade que mais aumentou a exportação no primeiro trimestre deste ano. Vivemos, sem dúvidas, o melhor momento da história recente na área do Desenvolvimento Econômico”, comentou o prefeito Rafael Piovezan.