Rafael Piovezan entrega área de bem-estar e lazer e arena esportiva no Jardim das Palmeiras

O prefeito de Santa Bárbara d’Oeste, Rafael Piovezan, entregou nesta quarta-feira (8) a Nova Área de Bem-Estar e Lazer “Marlene Carlos da Silva” e a Nova Arena Esportiva do Jardim das Palmeiras. Localizado entre as ruas Noruega, Turquia, França e Suécia, o espaço foi transformado e tornou-se a mais nova opção para lazer e convivência entre as pessoas.

O projeto executado contou com instalação de campo de futebol society e quadra de basquete 3×3, equipados com iluminação de LED e arquibancada, além de pista de caminhada, quadra de areia, playground, academia ao ar livre, paisagismo e iluminação de LED, com investimento de cerca de R$ 1 milhão entre recursos próprios e do Governo do Estado de São Paulo.

“A entrega de mais uma Nova Área de Bem-Estar e Lazer é fruto da política pública implantada há 10 anos no Município, revitalizando espaços que passam a oferecer qualidade de vida às pessoas. Este espaço do Jardim das Palmeiras passa a fazer parte, ainda mais, da vida do cidadão, a pessoa mais importante e fundamental dentro do nosso trabalho. O papel do gestor público é o de transformar a cidade para melhor, e isso estamos fazendo com Santa Bárbara d’Oeste. Com um olhar carinhoso, de respeito e de qualificação dos espaços públicos, tornamos a nossa cidade um ponto de referência de qualidade de vida no Brasil”, comentou o prefeito Rafael Piovezan.

