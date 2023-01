Rafael Macris ‘desidrata’ e perde lideranças tucanas

O ex-vereador de Americana Rafael Macris (PSDB) acabou ficando ‘sozinho’ no que era um dos maiores grupos políticos de Americana e região.

Após as eleições de 2022, quando o agora ex-deputado Vanderlei Macris (PSDB) ficou de fora e Cauê Macris (PSDB) não participou da disputa, o grupo se desintegrou. Cada um foi pra um lado e alguns chegaram a ficar sem trabalho.

Vanderlei agora deve assumir a presidência do PSDB e comandar um novo time sem o filho. Rafael mudou sua postura nas redes sociais e deve sair do ninho tucano. A postura adotada por Rafael se aproxima do MBL, que elegeu o vereador Marschelo Meche em Americana em 2016.

Em 2020, Rafael foi candidato a prefeito da cidade, mas acabou ficando em 3º lugar, atrás de Chico Sardelli (PV) e Maria Giovana (PDT).

Nos últimos meses, Rafael adotou uma postura do Movimento Brasil Livre nas redes sociais, opinando sobre assuntos polêmicos, um novo jeito de garantir a interação e popularidade, sendo um forte crítico do presidente Lula (PT) e pautas de esquerda.

DESIDRATADO. Rafael agora vai tentar emplacar novamente uma cadeira na Câmara Municipal de Americana em 2024 sem o acostumado time. Ele tentou um último movimento “exigindo” espaço do PSDB para cargos no legislativo, mas não vingou.

FUTURO E CAMPANHA. Nomes ‘fortes’ do ex-time já estão alocados em outras equipes e não devem trabalhar para Rafael numa eventual disputa no próximo ano. Secretaria de Habitação e Obras, Câmara Muncipal de Americana, Prefeitura de Bom Jesus dos Perdões, foram alguns dos órgão que receberam os (agora) ex-integrantes do grupo tucano.

Siga-nos no Linkedin