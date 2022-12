Terceiro colocado na eleição para prefeito de Americana em 2020 com quase 20 mil votos e herdeiro do ex-deputado federal Vanderlei Macris, Rafa Macris (PSDB) deve vir candidato a vereador na cidade de São Paulo em 2024. Pessoas que observam seus movimentos disseram ao NM que ele tem ‘copiado’ o vereador Rubinho Nunes, super crítico ao presidente eleito Lula da Silva (PT).

MBL, MECHE E CARLÃO SAMPAIO– Filho de um tucano comedido, Rafa parece adotar a linha do MBL (Movimento Brasil Livre), de ataques ácidos e mordazes contra o petismo. Em Americana, o nome mais forte já criado pelo MBL foi o vereador Marschelo Meche (PL), que foi eleito a primeira vez pelo PSDB e foi companheiro de partido e Câmara de Rafa. Atualmente, Rafa parece também se inspirar no deputado federal de Campinas Carlos Sampaio (PSDB), que deve deixar o partido e seguir a linha bolsonarista no estado.