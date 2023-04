O ex-vereador de Americana Rafael Macris está divulgando em suas redes sociais um evento em Americana com nomes polêmicos do Movimento Brasil Livre, MBL.

De família tradicional na cidade de Americana e com sobrenome forte na política por conta do irmão Cauê Macris – que foi presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp) e do pai Vanderlei Macris – que foi deputado por 48 anos -, na publicação, Rafael está ao lado do ex-deputado Arthur do Val, que foi cassado em maio de 2022 por sexismo e misoginia. Conhecido como “Mamãe Falei” e um dos líderes do MBL, Arthur disse, em viagem à Ucrânia na época, que as mulheres ucranianas “são fáceis porque são pobres”.

VIAGEM. Do Val viajou à Ucrânia para ver o que estava acontecendo “in loco” (guerra Ucrânia x Rússia). Ao sair do país, enviou áudios aos amigos do MBL falando sobre as refugiadas ucranianas que tentavam deixar o país para fugir da invasão Russa.

A votação para a cassação de Arthur do Val na Câmara dos Deputados foi unânime, 73 votos a 0. Além de perder o mandato, Do Val também foi expulso do seu partido na época, o Podemos e está inelegível por 8 anos.

Veja um trecho dos áudios trocados entre Do Val e integrantes do MBL que vazaram, resultando em sua cassação, expulsão e inelegibilidade.

“Você nunca pode ir para cidades com as melhores baladas, tem que ir pra cidades normais. Você pega as minas no mercado, na padaria (…) As cidades mais pobres são as melhores (…) São quatro barreiras alfandegárias. Foram 12 policiais deusas, que você casa (…) E detalhe, elas olham. São fáceis, porque elas são pobres”, disse o ex-deputado.

