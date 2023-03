Rafa Macris abraça de vez reacionarismo do MBL

Rafa Macris vem candidato em 2024?

Herdeiro do ex-deputado Vanderlei Macris e 3o colocado na eleição para prefeito de Americana em 2020, Rafael Macris (PSDB) decidiu abraçar de vez o reacionarismo do MBL (Movimento Brasil Livre), liderado em São Paulo pelo deputado Kim Kataguiri e pelo ex-deputado Mamãe Falei (Arthur do Val).

Em Americana, existe a dúvida se ele vem candidato a vereador na cidade ou se vai arriscar a sorte e tentar sair candidato a vereador na capital. Os últimos movimentos indicam que ele está mais para tentar a sorte na capital.

Com o estilo agressivo que marcou a ascensão do bolsonarismo mas com uma pegada mais ultra liberal, o MBL nasceu como uma corruptela do MPL (Movimento Passe Livre), que deu o estopim das jornadas de junho em 2013.

Sem ter um partido, o grupo foi se aninhando em legendas liberais (DEM/União, Patriotas, Novo) e elegeu deputados e vereadores nas últimas eleições.

OS VEXAMES– Dois vexames (um deles bem mais que isso) marcaram o MBL em 2022. Estrela do grupo e candidato a prefeito de São Paulo em 2020, Mamãe Falei foi flagrado falando de mulheres da Ucrânia como objeto sexual. Teve seu mandato de deputado estadual cassado e está fora do cenário político por longos 8 anos. O outro vexame nas urnas foi a votação da ‘estrela negra’ do MBL Fernando Holliday, que foi mal votado e não conseguiu uma vaga na Câmara dos Deputados.

Siga-nos no Linkedin