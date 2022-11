Um caso de racismo depois de uma filmagem de um menino usando o banheiro em uma escola de Americana segue sem respostas dois meses depois do relatado pelas crianças. O garoto que foi filmado no banheiro ainda foi chamado de ‘preto filho da puta’ e o vídeo foi espalhado entre os estudantes.

As primeiras conversas com a escola estadual Risoleta Lopes Aranha foram no começo de setembro e a recomendação era registrar Boletim de Ocorrência e levar o caso à Diretoria de Ensino, mas até hoje não houve encaminhamento para com o aluno autor do vídeo ou recomendações para os alunos.