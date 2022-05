Novos móveis para as escolas da Rede Municipal de Ensino de Santa Bárbara. A Prefeitura adquiriu mais de 4 mil itens entre 3.650 conjuntos de mesa e cadeira para alunos, 315 conjuntos de mesa e bancos para refeitório, mesas de reunião e cadeiras longarinas que estão sendo distribuídos nas unidades escolares. O valor do investimento é de R$ 1,8 milhão. O objetivo é proporcionar mais qualidade nos atendimentos realizados em diversos ambientes escolares.

“O olhar cuidadoso com a Educação é um pedido do prefeito Rafael Piovezan, que acredita que uma sociedade melhor começa com a educação de nossas crianças. Por isso são diversos e constantes os investimentos em infraestrutura, alimentação escolar, livros, formação dos profissionais e outras ações que buscam qualificar ainda mais o ensino e o desenvolvimento dos alunos da Rede Municipal de Ensino em ambientes adequados e acolhedores”, disse o prefeito Rafael Piovezan.

Neste mês as escolas que atendem crianças de 0 a 5 anos de idade – Educação Infantil receberam novos colchonetes para a “hora do soninho”. Foram 1.250 novos itens com investimento de R$ 125 mil. . A Rede Municipal de Ensino atende cerca de 15 mil alunos, da creche ao EJA (Educação de Jovens e Adultos).