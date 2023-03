Quis bater na mãe e ainda mordeu o PM

Um homem que quis agredir a mãe ainda mordeu um PM

em Americana esta terça-feira. O policial militar foi mordido durante mais ua ocorrência de violência doméstica.

O caso aconteceu na tarde desta terça-feira (14), na região da Praia dos Namorados- Balneário Riviera). O agressor de 40 anos invadiu a casa da mãe e fez ameaças de morte a ela. A idosa de 60 anos estava na casa com a neta, quando o filho pulou o muro e invadiu.

As vítimas (avó e neta) relataram que o homem e quebrou diversos objetos da residência. Após a ação ele foi embora, mas voltou horas depois e se trancou no quarto. A sobrinha dele chamou a polícia e relatou a sequência de agressões. Ela contou que o tio (agressor) culpa a mãe por ter cumprido pena por violência doméstica. Ela o havia denunciado anteriormente.

A equipe tentou convencer o homem a sair da casa e depois de muita insistência ele abriu a porta. No entanto, continuou com as ameaças e tentou agredir os policiais.

MORDEU O PM- Com duas equipes e uso de algemas, a polícia conseguiu deter o agressor e o colocar na viatura. Durante o trajeto ele chutou e danificou o veículo, obrigando a equipe a fazer uma parada. Um policial que tentou conter os ataques dele acabou sendo mordido no braço. A equipe então seguiu para o hospital, onde o militar mordido recebeu atendimento e registrou a agressão em laudo. Ele passa bem.

O caso foi apresentado na Central de Polícia Judiciária (CPJ). Após ouvir os fatos o delegado determinou a prisão do agressor por violência doméstica, lesão corporal, ameaça, desacato e violação de domicílio.

Após site Policial Padrão