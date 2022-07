Existem alguns incômodos e dores no corpo que muitas vezes parecem ser impossíveis de curar. Porém, a quiropraxia, uma das técnicas de terapia manual, muito utilizada por profissionais fisioterapeutas, como uma das formas de abordagem terapêutica para pacientes com distúrbios neuromusculoesqueléticos, pode ajudar.

Segundo o Dr. Almir Resende Coelho, professor do curso de Fisioterapia da Universidade de Franca (UNIFRAN), além de ser um método para o tratamento dos distúrbios mecânicos, a quiropraxia também é uma forma de avaliação para o estabelecimento de diagnósticos funcionais. Desta forma, o profissional poderá selecionar a melhor forma para a correção destes problemas, com o objetivo de restaurar a homeostase mecânica dos nervos musculares do paciente.

“Este tipo de tratamento possui diversos benefícios. O eixo principal da abordagem em quiropraxia é preservar a integridade da saída dos impulsos nervosos da coluna, no qual o paciente será testado e posteriormente submetido as manipulações vertebrais manuais ou com uso de instrumentos específicos, para alcançar esta preservação. Com isso, o paciente poderá se beneficiar com alívio de dores na coluna, dor de cabeça, dor irradiada para perna ou braço, zumbido no ouvido, dentre outras melhorias mentais e físicas”, aponta o especialista.

Doutor Almir explica que o profissional mais qualificado para realizar o tratamento baseado nesta técnica é aquele que possui a formação em quiropraxia. “Atualmente, muitos profissionais fisioterapeutas possuem a qualificação, o que agrega muito em seus atendimentos. Para estes profissionais, a técnica em quiropraxia é mais um instrumento, em seu rol terapêutico, utilizado na prática clínica.”

É normal sentir medo ou receio ao realizar este tipo de tratamento, pois inclui estralar e esticar partes do corpo, porém, o profissional diz que as dores que alguns pacientes relatam sentir após o tratamento é algo momentâneo, que tende a desaparecer nas primeiras 24 horas. Entretanto, se a característica da dor aumentar ao logo deste período, com manifestação de outros sinais é importante consultar o profissional quiropraxista para diagnóstico e terapêutica adequada. Por isso, a relação terapeuta e paciente deve ser pautada na confiança e em uma boa comunicação pré e pós atendimento.

O professor de fisioterapia da UNIFRAN conclui alertando que as técnicas de manipulação vertebral apresentam riscos de fraturas, formação de edema, danos na inervação e danos vasculares, devido as manipulações vertebrais. “Estes riscos são variáveis de acordo com a técnica da terapia manual utilizada. A Quiropraxia, dentro de um rol de técnicas manuais, é uma técnica de alta energia que pode gerar tais danos. Porém, estes riscos diminuem com a escolha de um profissional qualificado e experiente na área”.