Neste fim de semana tem início a 1ª QLIC (Quermesse Literária de Carioba), que promete agitar o largo da Igreja São João Batista, em Americana, com mais de 150 expositores. O evento, com entrada franca, se inicia no sábado (02/07) das 17 às 22h30, e prossegue no domingo, (03/07), das 9 às 18h.

A QLIC é um evento ecumênico e cultural promovido pela Paróquia Nossa Senhora do Carmo, por meio do padre Marcos Ramalho, em parceria com a FLAAM (Feira Literária e Artística de Americana), organizada por Juliano Schiavo e Márcia Tomiyama. “Estamos muito felizes com o envolvimento da classe artística, que abraçou a ideia da Quermesse Literária de Carioba. Esperamos que o público venha prestigiar e ter momentos especiais”, destacaram os organizadores.

Durante o evento, são mais de 150 atrações confirmadas, incluído venda, troca e doação de livros, Projeto Semear Conhecimentos (com troca de mudas, semente, etc.) e, como toda boa quermesse, a QLIC contará ainda com uma ampla praça de alimentação.

Entre os destaques da programação, no sábado (02/07) haverá a “Quadrilha especial QLIC: vem pro arraiá” para todos que quiserem dançar quadrilha. No domingo, haverá um Bingo Literário com início às 12h25. Também está prevista uma série de palestras, mesa-redonda, apresentações de música, dança, teatro, declamações e contação de história. O evento também contará com a Casa Cora Coralina, um espaço todo dedicado à poetisa, elaborado pelos amigos da Pastoral da Pessoa Idosa, com bolo, chá e café.

A QLIC tem apoio das editoras católicas Vozes, Paulus, Santuário e Ideias & Letras e também da editora Adônis. O evento ocorrerá no largo da Igreja São João Batista, na Rua da Igreja, nº 1 Carioba – Americana/SP, com entrada franca. Mais informações na página do Facebook do evento: @QLICAmericana.

SERVIÇO

QLIC (Quermesse Literária de Carioba)

Sábado (2/07), das 17 às 22h30

Domingo, (03/07), das 9 às 18h

Local: Largo da Igreja São João Batista – Rua da Igreja, nº 1 Carioba – Americana/SP

PROGRAMAÇÃO COMPLETA

PROGRAMAÇÃO DE PALCO – SÁBADO (02/07)

17h – Abertura com missa na capela de São João Batista (igreja)

18h10 – Abertura da programação de palco

18h25 – Coral Incantus

18h40 – Homenagem da FLAAM ao escritor João Rodella do Espaço Literário Nelly Rocha Galassi

19h – Apresentação musical de Lucca Gamboa

19h20 – Inauguração do Espaço Cora Coralina – Pastoral do Idoso

19h35 – Palestra: Rita Seda sobre Cora Coralina

20h40 – Moacir Romero – Músicas autorais

20h55 – Isa Moraes – Música

21h10 – Lorenzo Rodrigues Sousa e Benício Rodrigues Sousa (declamação)

21h15 – Rebeca Miranda e Victor Tomassi (música)

21h30 – Otávio Carloto – Música

21h50 – Projeto Aprenda Country e Comanches Country Show (dança)

22h15 – Quadrilha especial QLIC: vem pro arraiá!

22h25 – Encerramento

PROGRAMAÇÃO DE PALCO – DOMINGO (03/07)

9h – Abertura

9h10 – Heloiza Santana – Contação de histórias Afro

9h20 – Montando Histórias – contação de histórias pela Casa Dois João

9h30 – Renata Sol – Contação de História

9h40 – Palestra: Karla Maria fala sobre Irmã Dulce

10h45 – Mãos que contam e encantam – Editora Adonis (contação em Libras)

11h20 – FLAAM Semear Ideias – A arte de contar histórias com a escritora e contadora de histórias Andreia Celegato

11h45 – Rita Cândido – Contação de histórias

11h55 – “Como é formado o leitor no Brasil?” – grupo de pesquisa PIBIC do Cotil ‘Livros que Falam’, formado por Lucas Medina Pascoal, Luana Domingos Casagrande e Maine Candido Torres.

12h15 – Beatriz Gomes Barcelar – Contaçaõ de Historias (Unisal)

12h25 – 13h55 – BINGO LITERÁRIO

14h – FLAAM Semear Ideias – “Perspectivas da Cultura”, com a escritora e professora Divina Bertalia

14h25 – Encantar – Poemas e Declamadores – Escolas Brocatto e José Domingues.

14h40 – Ray de Souza – Leitura dramática com amigos

15h – Mesa-redonda “Influência afro na cultura brasileira” – com participação da artista plástica e professora, Ana Rainha; da professora, soteropolitana, Eliane Raquel Batista de Sousa (Preta do Acarajé); do ator, diretor e iluminador, Marcelo Porqueres; com mediação do professor de filosofias, do Cursinho Popular Ceu, e Conselheiro do Setorial de Literatura, Milton Sankofa.

15h45 – Versões K&V (apresentação musical)

15h55 – Aline Silva – Aedes Egípcia (teatro)

16h10 – CORDA Coral de Americana “Maestrina Marília Andrade”

16h30 – Gisele Godoi – Contação de histórias

16h40 – Espaço aberto para declamações

17h – Orquestra Sinfônica Municipal de Americana (Igreja)

17h55 – Encerramento

COMES E BEBES

Acarajé – Preta do Acarajé

Bolo / chá – Pastoral da Pessoa Idosa

Bolos e salgados – Juju Bi´s Ateliê dos Doces

Caldos – Quintal das Artes

Chop – Kalango Choop

Churros – Expresso Churros

Confeitaria – Andrea Pironato Favareto

Cuscuz / cachorro-quente / chocolate quente – Encontro de Casais com Cristo

Derivados do Milho – Delícias do Milho

Dorayaki, Bento e Amendoim doce – Origami e Cia

Espetinhos – Espetinhos do Wagner

Hamburgueres – Hot & Burguer Artesanal

Hamburgueres – Maria Rabicó Hamburgueria

Massas – Pronto Congelados

Pastel – Paróquia Nossa Senhora do Carmo

Refrigerante / água – Comunidade S. João Batista

Sucos naturais – Maranata Sucos

ESCRITORES

Alex Godoi

Aline Silva

Alyssa Tomiyama

Americanazine

Andréia Celegato

Andressa Pires

Angela Maria Tavares

Angelo Asson

Antonio C. D. Junior

Cibele Madai

Cintia Szczecinski Pelissari

Cleia Lira

Cris Benati

Edimilson Eufrásio

Fathima Coelho

Gabriela Cunha

Gabriela Elisa

Gisele Godoi

Heloiza Santana

Jackson Souza

João Marcelo Hansser

João Rodella

Jota de Oliveira

Juliana Ferreira

Juliano Schiavo

Katya Forti

Lúcia Cristiane Juliato Stefanelli

Luciene Farias

Magno A. Baldim

Maísa Neves

Márcia Tomiyama

Marcos Ramalho

Maria Lucia Capozzi

Marilene B. Comelato

Marlene Alves do Santos

Mayara Menezes

Moacir Romero

Priscila Caroline

Professora Erika

Prof. FATTAL

Rai Migotti

Regina Gidaro

Rita Cândido

Sílvia Delázzari

Suzete de Cássia Volpato Stock

Tchelo Andrade

Valéria Fusch

Vanessa Aranha

Vania Miano Zanaga

EXPOSIÇÕES ARTÍSTICAS

ABC Mosaico

Dila Artes

Berga

Gianpietro

Guilherme Carossi

O ser mulher- Nice Neri

EDUCAÇÃO / LITERATURA / PROJETOS SOCIAIS

Cursinho Popular Ceu

Espaço Literário Nelly Rocha Galassi

Livros que Falam – Lucas Medina Pascoal, Luana Domingos Casagrande e Maine Candido Torres

Oficina de origami com Origami e Cia

Pelas Páginas da Literatura – Marina Zanaki

APAM (Associação de Promoção e Assistência de Americana)

PAPELARIA / LIVRARIA / EDITORA

Adonópolis – Editora Adonis

Editora Vozes

Editora Paulus

Editora Santuário

Editora Idéias & Letras

Papelaria Tamoio

Livraria Catedral

Outras Histórias – Sebo e Gibiteria

ARTESANATO

Aline Gimenez

Amarelinhasp

Ana Rainha

AnaJu

Andréia Celegato

Angelo Asson

ArtedaLu Ateliê

Arteiras do Candeeiro

ARTEmísia Customizados

Artesã do Crochet

Ateliê Martha Meneghel

Ateliê MyLife Arts

Canto da Arte

Carmel Artesanatos

Cleusa Artes

Divina Luxx

Encantaria

Fiorani Shiva Yoga

Grazi

Guilherme Carossi

Joao e Maro artesanatos

Joice Souza Artesanato

Maria Aurora mandalas

Maria Eugênia

Mimoka

Mv subli-transfer

Origami e Cia

Papel e Alegria – encadernação artesanal.

PPI – Pastoral da Pessoa Idosa

Quel Brazil

Quintal das artes

Ray de Souza

Recanto dos Sonhos – Talita Andrade

Rosa Cancian Artesanatos

Saron- acessórios

Sol Crochês

Thaís de Oliveira

Virginia Toledo

BEM-ESTAR /ESTÉTICA

Bilu – Maquiagem

Patricia Sparn – Quick Massage

SEMEAR CONHECIMENTOS

Compostagem doméstica com baldes – Educadora Ambiental Dionéa Fronza

Dança circular sagrada – Terapeuta Célia Regina Carvalho e Rogélia Silva

Demonstração de Isca com garrafa PET para abelhas sem ferrão – William Bercê e Carol Toledo

Oficina de terrários (apenas valor do material) – Neto Schmidt

Projeto Melhor qualidade de vida, educação popular em saúde – Pajé Rosivaldo dos Santos e Isabely Mayumi:

Troca de mudas e sementes (frutíferas, temperos, ervas medicinais e PANC) – Karina Longo

Yoga/Meditação – Francisco Fiorani

SEMEAR CONHECIMENTO – VENDAS

Alimentos veganos: Salgados, doces e pães – Mariane Maróstica e Luis Martinelli

Arte sustentável para enfeites, guardanapos com reaproveitamento de retalhos, sabão ecológico, sabonetes artesanais, cama para Pet com reaproveitamento de pneus – Educadora Ambiental Dionéa Fronza

Caixas racionais para abelhas sem ferrão, mel de abelhas nativas, mel de APIS; Extrato de própolis e atrativo para Iscas – William Bercê e Carol Toledo

Produtos com ervas medicinais, óleos nutricionais e terapêuticos – Pajé Rosivaldo dos Santos e Isabely Mayumi

Terrários, kokedamas e arranjos de plantas naturais – Neto Schmidt

REALIZAÇÃO

Paróquia Nossa Senhora do Carmo e FLAAM (Feira Literária e Artística de Americana)

TODA PROGRAMAÇÃO ESTÁ SUJEITA A ALTERAÇÕES