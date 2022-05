Equipe da Polícia Militar foi acionada a comparecer em uma residência no bairro Chácaras Pinheiro, em Santa Bárbara d’Oeste, para atender uma ocorrência de violência doméstica. O chamado aconteceu no último sábado, por volta do meio dia.

No local, a vítima, de 23 anos, informou que está desempregada e a discussão com seu amásio, de 29 anos, se iniciou porque o dinheiro que possuía para comprar alimento para seu filho teria sido utilizado pelo companheiro para provavelmente comprar drogas. Em decorrência dessa discussão, seu amásio desferiu vários socos em seu rosto e nos seus braços e a empurrou, momento em que caiu no chão e teve sua cabeça pisoteada.

A vítima ainda acrescentou que, no momento em que estava caída no chão, seu amásio começou a enforcá-la. A jovem afirmou à polícia que empurrou seu amásio com os pés e que depois disso o homem teria pego uma faca, ameaçando matá-la. Para se defender, a vítima afirmou que também pegou uma faca, porém ambos largaram as facas e seu amásio correu e pulou o muro para fugir. A vítima possui medida protetiva contra o agressor.

A equipe da polícia conseguiu abordar o agressor a aproximadamente 50 metros da residência. Para a polícia, o homem contou que a discussão se iniciou pois sua amásia estaria brava, pois ele havia gasto o dinheiro em bebidas ao invés de utilizar para comprar o leite para o filho de 03 anos de idade.

Decorrente dessa discussão, o homem informou que sua amásia tentou agredi-lo com tapas e para se defender a empurrou e desferiu socos em seu rosto. Acrescentou, ainda, que sua amásia tomou posse de uma faca de pão e para desarmá-la a empurrou.

Diante das histórias, as partes foram conduzidas até o pronto-socorro Dr. Edson Mano, onde foram constatadas as lesões e escoriações no couro cabeludo e na região frontal da face da vítima e arranhões na região do antebraço esquerdo do indiciado.

A dupla foi conduzida até o plantão policial, onde o indiciado permaneceu à disposição da justiça.