Os estúdios que produzem videogames não param de evoluir. Ano após ano, uma enxurrada de lançamentos e novos títulos cada vez mais únicos, com histórias cativantes e gráficos imersivos, aparecem no mercado. Para o público fã de videogames, isso é um prato cheio de diversão e ótimas histórias; agora, para quem não conhece muito desse mundo, mergulhar de cabeça pode ser um pouco confuso. Afinal, qual o melhor jogo para começar no mundo dos games?

Essa pode parecer uma pergunta simples, mas, na verdade, exige uma resposta complexa. Isso porque a preferência de um jogo é algo muito pessoal: o que para muitos pode ser o melhor jogo de todos os tempos, para outros, pode ser apenas uma experiência sem muita profundidade.

Contudo, há caminhos mais fáceis para começar e jogos mais convidativos para quem está começando. Assim, montamos uma lista com games separados em diferentes categorias, ideais para iniciantes. Confira:

Overcooked (1 e 2)

A série Overcooked é a síntese dos jogos cooperativos. Nesses dois games, o jogador e até três companheiros encarnam cozinheiros atrapalhados que trabalham para restaurantes caóticos em localizações, no mínimo, curiosas. A jogabilidade é bem básica, com apenas três botões de comando: um para pegar/soltar as coisas, outro para interagir com aquele objeto, seja cortar, apagar fogo ou tirar dos ratos que roubam ingredientes, e um terceiro para controlar a movimentação do personagem dentro da cozinha.

O desafio desse jogo é conseguir administrar o tempo para produzir a maior quantidade de pratos, superando os obstáculos impostos em cada cenário. Em alguns, os ingredientes mudam de lugar; em outros, ocorre um terremoto que divide a cozinha em partes intransponíveis.

Vale ressaltar que esse é um jogo que rende ótimas gargalhadas.

Saga Arkham

Uma boa maneira de entrar no mundo dos games é começar por algo familiar. Para quem é fã do homem-morcego, a trilogia Batman Arkham é um bom início para apresentar mecânicas básicas, que são exploradas em muitos outros jogos, como combate com múltiplos inimigos, exploração e furtividade.

Embora seja um jogo muitíssimo aclamado, sua dificuldade não é tão elevada, o que o torna um ótimo jogo de partida para o mundo dos videogames no gênero de ação.

The Last of Us I e II

Agora, se o objetivo é viver uma história cativante, é quase impossível não mencionar os dois títulos de The Last of Us. O jogo se passa em uma versão apocalíptica da Terra, na qual um fungo desconhecido passou a infectar seres humanos e os fez se comportar como uma espécie de zumbi. O diferencial do jogo é que a dinâmica é toda voltada para as decisões do jogador, que comanda uma dupla, protagonizada por Ellie, uma menina de 14 anos, e Joel, um homem adulto.

Uma das grandes questões do game é que não é possível dizer exatamente qual a relação entre os dois personagens, se são pai e filha, tio e sobrinha ou apenas vizinhos, mas a condução do jogo faz com que o jogador crie um laço estreito com esses personagens.

O usuário também pode perceber a pedagogia aplicada em um cenário caótico que o estúdio Naughty Dog apresenta. Os laços entre Joel e Ellie se apertam, até que eles viram uma dupla inseparável, na qual um não pode existir sem o outro. Com certeza, esse é um game para aqueles que querem ter a sensação de dirigir um filme de ação, drama e suspense controlado na palma da mão.