A Seleção Brasileira de futebol é, incontestavelmente, a mais

vitoriosa do mundo, com cinco títulos de Copa conquistados. No entanto, não é de hoje que a seca reina pela canarinho. Inclusive, a performance recente do time na Copa do Mundo do Catar, em 2022, deixou a desejar, resultando na eliminação e demissão de Tite. Ao mesmo tempo, um novo ciclo chegou renovando as expectativas diante do amistoso contra o Marrocos, quarto colocado na copa. Porém, um resultado amargo de 2×1 para a seleção sensação no Catar.

Vale lembrar, que atualmente a Seleção Brasileira conta com um técnico interino, Ramon Menezes, responsável pela seleção sub-20. Logo, o treinador convocou uma mistura de jogadores de base e os mais jovens que foram à Copa e o volante Casemiro. A questão agora é: quem será o novo treinador?

Diante desse cenário, convocamos o analista de performance do futebol, Lincoln Nunes, e uma frase chamou a atenção.

“É importante que a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) considere seriamente a contratação de um técnico que tenha habilidades para lidar com a parte mental dos jogadores, visando maximizar o desempenho da equipe em campo. Sem esse fator, ficaremos mais 20 anos sem títulos.”

Lincoln atua com foco na performance através da preparação mental dos atletas, inclusive atende individualmente alguns atletas da própria Seleção Brasileira, além de Premier League, La Liga e Brasileirão.

“Entre os nomes cogitados para essa função, me chama a atenção Carlo Ancelotti. Ancelotti, por exemplo, tem um histórico de sucesso na gestão de equipes, como o Real Madrid, onde conquistou a Liga dos Campeões três vezes. Além disso, ele foi campeão em todas as principais ligas europeias. E, claro, é conhecido por ser um treinador que valoriza muito o lado mental dos jogadores, trabalhando para garantir que eles estejam sempre motivados e focados”. Completa Lincoln.

Com um gancho na fala do preparador, ainda temos Jorge Jesus e Fernando Diniz. Nomes que, vez ou outra, são ventilados por suas características ofensivas e por defender o lado mental.

“Independentemente do nome escolhido pela CBF, é essencial que o novo técnico tenha um conhecimento profundo sobre a parte mental do jogo e consiga trabalhar com os jogadores para garantir que eles estejam no seu grau máximo de desempenho. É necessário haver uma preocupação não apenas com a preparação física e técnica dos atletas, mas também com a sua saúde mental, que pode ser um fator determinante para o sucesso da equipe”. Conclui Lincoln.

