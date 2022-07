A produção e a qualidade dos queijos brasileiros avançaram muito ao longo dos anos. Antigamente, no Brasil, o queijo minas era o que mais prevalecia nessa categoria. Porém, hoje em dia, já se pode falar que o desenvolvimento e a variedade aumentaram muito, levando o país a conquistar, inclusive, prêmios internacionais e renomados.

Um dos que são os mais conhecidos e agradam o paladar dos amantes de queijo é o famoso canastra, e o nome já diz onde ele é produzido: na região da Serra da Canastra. Sua casca é mais espessa do que os convencionais, porém por dentro ele tem a textura macia e muito saborosa. O seu tempo de produção e maturação leva cerca de 30 dias, por isso o sabor dele é bem acentuado e agradável. Com ele, é possível fazer diversas receitas para curtir com a família, como pastilla e também produzir pães a partir do ingrediente.

Um dos queijos que são produzidos na região de São Paulo e que atualmente é pouco conhecido, porém com um sabor marcante para quem gosta de queijos mais salgados, é o queijo tulha. É muito semelhante ao queijo parmesão em sua textura, pois ele é quebradiço, mas o seu sabor é único, e vale muito a pena prová-lo junto de um vinho de sua preferência.

Minas Gerais é uma das regiões que mais produz queijos no país, e um deles também é o queijo cedra. Por fora, ele apresenta uma casca mais rígida e com mofo comestível, porém por dentro é extremamente macio e cremoso. Ótimo para fazer fondues e cremes.

Já na região Sul, especificamente em São Francisco de Paula, conhecido como patrimônio imaterial da cidade, é o queijo serrano. Possui uma característica de sabor única, que se assemelha a manteiga, tornando-o um queijo especial.

A produção de queijos pode ser feita com diversos tipos de leite, como o de vaca, de ovelha e também o de cabra. No caso do leite de cabra, aquele que ganhou o prêmio de melhor queijo nacional é o Azul do Bosque, por sua textura macia, sabor picante e fresco. Ao todo, o seu processo de produção e maturação leva em torno de 25 dias.

Para adquirir os queijos mais gostosos e saborosos do país, basta ir em algum mercado da sua região ou em casas de queijos artesanais. Aproveite para verificar se é possível aproveitar o saldo do vale-alimentação para efetuar a compra, e deguste-os com uma boa companhia e uma bebida que harmonize.