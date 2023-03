O que os Casinos querem esconder dos seus jogadores?

Diversos Casinos omitem dos seus próprios jogadores informações bastante importantes para benefício próprio, de forma a conseguirem lucrar ainda mais com isso!

Os casinos apresentam-se com uma imagem de diversão e entretenimento, parecendo uma forma fácil, divertida e rápida de ganhar elevados montantes de dinheiro. Para atrair mais jogadores, os cassinos online oferecem diferentes tipos de bônus, como Vulkan Vegas no deposit bonus, mas lembre-se, os termos e condições estão ocultos atrás de cada promoção. Desta forma, faz parecer que todos os jogadores poderão, também, vencer um prémio desses.

Mas na verdade, os casinos estão longe de serem aquilo que parecem ser! Na realidade, a maior parte das pessoas perde muito mais dinheiro do que o que consegue ganhar, sendo que os casinos incentivam os seus clientes a jogarem o maior tempo possível e muitas vezes com o dinheiro que já não deviam perder. Isto acontece, pois, toda a indústria destes jogos apenas se baseia no lucro, fazendo de tudo para que as probabilidades estejam contra os jogadores.

Desta forma, estão reunidos aqui alguns dos segredos que os casinos tentam manter longe do conhecimento dos seus jogadores. Permitindo que estejam a par das mais importantes e que possam jogar com a consciência destes métodos:

Os jogadores que estejam a ganhar em demasia são expulsos!

Todos os casinos querem fazer parecer que poderá ganhar muito dinheiro, contudo se o jogador começar a ganhar demasiado dinheiro de forma consistente e eles descobrirem, o jogador será convidado a sair, sendo expulso. É um ato que não parece correto, no entanto podem fazê-lo, uma vez que são entidades privadas e podem recusar os seus serviços a qualquer um de acordo com as leis impostas.

Os casinos sabem que os jogadores não conseguem vencer jogos como as máquinas e alguns jogos de mesa, contudo também sabem que jogadores inteligentes podem obter vantagens em alguns jogos, como é o exemplo do blackjack. Claro que utilizar o cérebro para lucrar com jogos de mesa não é ilegal, no entanto os casinos não estão interessados em terem clientes que o façam.

Ofertas com segundas intenções

Uma das estratégias mais utilizadas para fazer os seus clientes sentirem-se bem e mais disponíveis para continuar a jogar, é a oferta de bebidas alcoólicas por parte do casino. Esta estratégia é bastante vantajosa e lucrativa para o casino, isto porque todos os jogadores tendem a apostar mais quando estão a consumir, bem como a tomar decisões não tão acertadas. Quando se está a beber o discernimento não é o melhor, levando a uma maior probabilidade de o jogador não parar de jogar quando deveria, sendo mais provável tentar recuperar todo o dinheiro que perdeu anteriormente.

Os casinos evitam ter janelas e relógios para diminuir a perceção de tempo

Em todos os casinos do mundo notará que terá dificuldade em ver o exterior, bem como perceber que horas são. Isto acontece, pois, os casinos pretendem que os seus jogadores não consigam detetar o número de horas que já estão a jogar, aumentando, assim, as probabilidades de a casa ganhar dinheiro face ao jogador. A ausência de janelas acontece, uma vez que podem ser consideradas como uma distração, e, as distrações levam a que o casino não ganhe tanto dinheiro.

As Slots são o maior ganha-pão dos Casinos

As slots/máquinas são o jogo perfeito para todos os casinos! Pode-se afirmar isto, pois é uma máquina que:

Não ocupa muito espaço.

Não necessita de um empregado.

Gera lucro de certeza num longo prazo.

Não é manipulável.

Estas máquinas são concebidas para manter uma determinada percentagem de ganhos aos seus jogadores. Mesmo que diferentes máquinas tenham percentagens de lucro distintas, todas são desenhadas para o casino obter um lucro constante!

A falácia dos Jackpots Progressivos

Todos os jogadores sonham em ganhar um prémio que muda a sua vida, e é isso que os casinos fazem parecer com a propaganda que fazem das suas máquinas com Jackpots Progressivos. No entanto, estas máquinas, também são concebidas com o intuito do casino não gastar um único cêntimo com elas. Isto acontece, pois, o jackpot apenas cresce à medida que os jogadores fazem as suas apostas, logo o dinheiro do jackpot progressivo é proveniente diretamente dos próprios jogadores.

Conclusão:

Este artigo tem como objetivo ajudar a que os jogadores entendam um pouco de como funciona, verdadeiramente, a indústria dos casinos. Fazendo perceber que os casinos não estão comprometidos em tornar os jogos justos para os seus jogadores, mas sim com o interesse de aumentarem ao máximo os lucros do casino.

Por isso, sempre que se divulgam grandes vitórias nos casinos, apenas é uma forma para cativar ainda mais jogadores para as suas instalações. Desta forma, pode-se afirmar que a maior parte das vezes que o casino quer que acredite que esteja a ser beneficiado, apenas é uma forma de o casino poder ganhar ainda mais dinheiro.