Por determinação da central de controle, equipe da guarda municipal de Americana se deslocou até a loja Bandini, no bairro Jardim Ipiranga, pois segundo denúncia, três mulheres estariam no interior da loja praticando furto de objetos.

A denúncia ainda dava conta de que uma quarta mulher estaria dentro de um veículo preto no estacionamento da loja. De posse das informações, a equipe avistou o carro suspeito já em deslocamento. Com isso, foi iniciado o acompanhamento e logo a abordagem foi realizada, pela Avenida Campos Salles.

Durante busca pessoal nas suspeitas, nada de ilícito foi encontrado. Já no interior do veículo, foram encontrados vários objetos, sendo eletrônicos e utensílios de material de construção e outros diversos de procedência duvidosa. O quarteto tinha 35, 28, 25 e 21 anos.

Em conversa com as detidas, elas informaram que furtaram partes dos objetos na loja Bandini.

As partes foram encaminhas à CPJ, onde os objetos de material de construção foram devolvidos ao representante do estabelecimento. Já os materiais eletrônicos foram devolvidos a um representante da loja Havan, porém o restante do material ficou apreendido para investigação.

O material foi contabilizado em aproximadamente R$20 mil. As partes detidas foram ouvidas e presas em flagrante delito e permanecem à disposição da justiça.