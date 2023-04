Os oito times restantes da Liga dos Campeões estão se preparando para as quartas de final, com os defensores do campeão Carlo Ancelotti dando a dica para derrotar o bicampeão Chelsea no Real Madrid x Chelsea apostas no que é seu terceiro confronto consecutivo na fase de mata-mata, Pep Guardiola enfrentando seu antigo time Bayern Munich com o Manchester City, um confronto totalmente italiano entre Milan e Napoli e finalmente Inter Milan x Benfica.

A forma do sorteio significa que um do AC Milan, do Napoli, da Inter ou do Benfica será apresentado na grande final de maio no Estádio Olímpico Ataturk em Istambul, adicionando uma camada extra de intriga à competição deste ano. Os jogos acima mencionados começarão no dia 11 de abril, portanto, vamos dar uma olhada em alguns dos jovens jogadores empolgantes a serem observados nas quartas-de-final.

Erling Haaland – Manchester City x Bayern Munich

Os favoritos na Aposte na Champions League contra o time terceiro colocado nas apostas, Manchester City vs Bayern Munich, poderiam muito bem decidir o vencedor do torneio deste ano. O Bayern, é claro, decidiu despedir Julian Nagelsmann e substituí-lo pelo vencedor da Liga dos Campeões Thomas Tuchel antes deste confronto, mas o alemão terá que apresentar um plano mestre para deter Erling Haaland.

O jogador de 22 anos é uma máquina, com 10 gols em seis partidas até agora – em média 2,24 gols por 90 minutos e um gol a cada quatro minutos. Além disso, o norueguês tem uma taxa de conversão de gols de 48% e uma precisão de 76% nos chutes. Ele também foi um espinho no Bayern durante seu tempo no Borussia Dortmund, marcando quatro vezes em cinco partidas da Bundesliga contra os bávaros.

Vinicius Junior – Real Madrid vs. Chelsea

A forma de Vinicius Junior na Liga dos Campeões nas últimas duas temporadas tem sido nada menos do que mortal. O jogador de 22 anos marcou quatro gols e registrou sete assistências, pois o Real Madrid voltou a ganhar a mais prestigiosa peça de prata da Europa na última temporada, incluindo o gol da vitória contra o Liverpool na final em Paris, e ele tem sido igualmente clínico nesta campanha.

O brasileiro marcou seis vezes e ajudou três gols em oito partidas até esta fase, obtendo uma média de um gol a cada 103 minutos. Seu desempenho em Anfield na última rodada foi particularmente impressionante, marcando dois gols e fazendo o teeingimento de Karim Benzema na vitória por 5×2. O Vini Jr. se inscreveu para ajudar nos dois empates quando o Madrid enfrentou o Chelsea na última temporada, portanto os Blues estarão bem cientes de sua ameaça.

Khvicha Kvaratskhelia – AC Milan vs Napoli

Todo esse italiano choca com um laço de dar água na boca com muitos pontos de conversa. O enredo mais óbvio é o fato de que são dois times da Série A indo frente a frente para um lugar nas semifinais, onde poderiam encontrar outro compatriota na forma do Inter, mas também há uma série de jogadores empolgantes dispostos a entreter por 180 minutos.

O atacante do Napoli Victor Osimhen e o atacante do Milan Rafael Leao são ambos dignos de menção, mas vamos nos concentrar em Khvicha Kvaratskhelia. O atacante georgiano é uma das perspectivas mais quentes do continente e deslumbrou naquela que é sua primeira campanha na Liga dos Campeões, encerrando a fase de grupos com dois gols e três assistências em cinco jogos. Ele registrou outra assistência, pois o Napoli venceu o Frankfurt nas oitavas-de-final.

Goncalo Ramos – Benfica x Inter Milan

Como o Benfica perdeu Darwin Nuñez para o Liverpool na baixa temporada e Enzo Fernández para o Chelsea em janeiro, é algo surpreendente que a equipe portuguesa tenha lutado para chegar às quartas-de-final da Liga dos Campeões.

No entanto, os Eagles sempre tiveram um tapete rolante de talentos em Lisboa e Goncalo Ramos é o único a assistir enquanto a elite da Europa espera nos flancos para se atirar para outro dos jovens do Benfica. O atacante de 21 anos de idade não impulsionou a melhor forma na fase de grupos com apenas um gol e assistência em suas seis partidas contra a Juventus, Paris Saint-Germain e Maccabi Haifa, mas ganhou vida nas oitavas de final – marcando dois gols e ajudando duas vezes contra o Club Brugge.