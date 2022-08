Os vereadores Paulo Monaro (MDB), Carlão Motorista (Republicanos), Eliel Miranda (PSD) e Nilson Araújo Radialista (PSD) participaram, nesta sexta-feira (19), do 1º Encontro de Vereadores Católicos, promovido pela Diocese de Piracicaba. O evento, realizado a convite do bispo diocesano Dom Devair Araújo da Fonseca, contou com a presença de parlamentares de toda região e teve por objetivo favorecer o diálogo sobre política e atuação em favor do bem comum, sobretudo com foco nas eleições de 2022.

Ainda na reunião desta manhã, todos os vereadores receberam uma cartilha de orientação política, por meio da qual foram informados sobre a posição da Igreja Católica, que é comprometida com a defesa da vida integral, da busca pela paz, da fraternidade e do bem comum. Essa cartilha também destaca a posição da Igreja em favor dos pobres e da defesa do meio ambiente.

Desenvolvido pelo Conselho Episcopal Regional Sul 2 da CNBB (Conferência Nacional dos Bispos do Brasil), localizado no Paraná, esse informativo também tem sido entregue a fieis, com o intuito de conscientizá-los sobre a responsabilidade do voto, sobre a importância da democracia, motivando esses eleitores a participarem do processo político de forma crítica, com critérios que os guiem na escolha de seus candidatos. “A Igreja Católica tem o objetivo de orientar seus fieis sobre o funcionamento das eleições, mas sem interferir indevidamente na escolha de cada um”, explicou Monaro.

Uma das explicações contidas na cartilha, por exemplo, é relativa à eleição de deputados federais e estaduais, realizada por meio do sistema proporcional. Nesses casos, o eleitor deve ficar atento, pois nem sempre o mais votado é eleito, uma vez que a escolha desses representantes ocorre em função do quociente eleitoral. No sistema proporcional, é eleito primeiramente o partido, que determina o número de cadeiras a serem ocupadas com os candidatos mais votados.