Horóscopo de quarta-feira 28 de setembro de 2022

ÁRIES – 21 de março a 20 de abril

Amor: Talvez você possa viver um caso de amor inesperado, não será difícil responder com intensidade aos pedidos de alguém do jeito que você gosta. Liberte sua imaginação para satisfazer…

Dinheiro & Trabalho: Você deve controlar os impulsos para não gastar mais do que o necessário neste momento. Mesmo que veja seu panorama financeiro trazendo bons resultados, alguns até que você não…Continue lendo o signo Áries

TOURO – 21 de abril a 20 de maio

Amor: Uma pessoa que te valoriza muito, que presta muita atenção em você, vai deixar algumas coisas mais evidentes do que nunca quando falar com você. Para variar é um ciclo em que…

Dinheiro & Trabalho: Um tempo no seu signo em que pode haver mudanças de emprego, de conquistar desejos, definir novos objetivos. A roda da fortuna do dinheiro acompanha você, e com ela a perspectiva financeira sobe, e…Continue lendo o signo Touro

GÊMEOS – 21 de maio a 20 de junho

Amor: Não permita que a solidão tome conta de sua vida, você está pronto para amar de volta. As estrelas dão-lhe um encanto que vai conquistar o coração de uma pessoa, que se tornará…

Dinheiro & Trabalho: Suas finanças se beneficiarão de um pouco de ordem, com esse panorama pela frente, conseguirá manter suas despesas e receitas sob controle. Mesmo assim, não tome decisões precipitadas com…Continue lendo o signo Gêmeos

CÂNCER – 21 de junho a 21 de julho

Amor: A aproximação de alguém que parecia distante vai deixar você bem agitado, e vai também dominar seus pensamentos. Situações novas e inesperadas serão criadas, e serão todas…

Dinheiro & Trabalho: Um ciclo se fecha em sua vida, deixando grandes dúvidas e obstáculos cada vez mais para trás. Você entra em uma grata jornada de equilíbrio e fortalecimento. A mudança prevista para suas finanças é…Continue lendo o signo Câncer

LEÃO – 22 de julho a 22 de agosto

Amor: Você pode começar a ficar muito animado com alguém que você ainda não conhece, mas que está, por assim dizer, a caminho. Durante os dias que se aproximam você se sentirá inundado…

Dinheiro & Trabalho: Sua previsão com o dinheiro vai às alturas, aproveite. Você verá que agora é o momento de empreender novos projetos, por mais ambiciosos que pareçam para os outros. Vá em frente com eles e não…Continue lendo o signo Leão

VIRGEM – 23 de agosto a 22 de setembro

Amor: Mudanças emocionais estão se aproximando, não se apresse nem perca o controle, fique calmo. Ouça seus sentimentos e confie que alguém que você não conhece ainda, está por…

Dinheiro & Trabalho: Não se envolva com empréstimos, não é um bom momento para se endividar, principalmente porque sua situação financeira, desde que saiba ir ao fluxo dela, apresentará uma condição que permitirá…Continue lendo o signo Virgem

LIBRA – 23 de setembro a 22 de outubro

Amor: Você deveria de dar uma boa olhada ao seu redor, perceberá que há alguém sempre aparecendo pelos seus caminhos. Pode parecer um pouco estranho, mas você conhece essa pessoa…

Dinheiro & Trabalho: A novidade que se apresenta no seu panorama, que deve acontecer nesta fase astral, o deixará feliz e uma constante preocupação não fará parte de seus dias. A possibilidade de equilibrar suas…Continue lendo o signo Libra

ESCORPIÃO – 23 de outubro a 21 de novembro

Amor: Você se adaptará e entenderá facilmente as indiretas que alguém começa a mandar o tempo todo com relação a você. Algumas tão diretas que farão você perder a cabeça. Digamos que…

Dinheiro & Trabalho: Não há eventos desagradáveis em relação ao seu dinheiro. Rotina normal, sem buracos, que traz a chance de você se reinventar financeiramente. Limpe sua mente de coisas ruins e acredite…Continue lendo o signo Escorpião

SAGITÁRIO – 22 de novembro a 21 de dezembro

Amor: Se você pretende namorar ou viver mais de uma aventura, aproveite esta jornada para cultivar-se como um todo e emanar coisas boas e belas. Largue mão de que nada pode dar certo…

Dinheiro & Trabalho: Sua vida financeira melhorará significativamente, a ponto de fazer algumas coisas até então apenas nos sonhos. Fortaleça seu dinheiro, condições para isso terá, e não aja impulsivamente na hora…Continue lendo o signo Sagitário

CAPRICÓRNIO – 22 de dezembro a 20 de janeiro

Amor: Nas cartas do seu signo há a previsão de novos relacionamentos que podem virar mais do que uma amizade. Uma aura magnética o cercará e nada poderá impedi-lo de satisfazer seus…

Dinheiro & Trabalho: Você terá alguns dias em que sua situação financeira será afetada, mas saiba que será apenas temporário. Seu poder de compra e de decisão será muito melhor depois dessa curta fase. Tente não…Continue lendo o signo Capricórnio

AQUÁRIO – 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Amor: A boa sorte e fortuna no amor nesta jornada astral lhe dará a segurança que procura para saber se irá iniciar algum romance. O contato com novas pessoas lhe proporcionará momentos…

Dinheiro & Trabalho: A situação que tem junto problemas e falta de perspectivas começa a fazer parte do passado. Você se liberta de jornadas estressantes com o dinheiro, ou a falta dele. Agora deve se sentir mais… Continue lendo o signo Aquário

PEIXES – 20 de fevereiro a 20 de março

Amor: Alguém próximo a você tentará dar um passo adiante e testará sua reação. Entre nesse jogo de sedução que vai desfrutar muito. Sensualidade e um pouco de erotismo se farão presente…

Dinheiro & Trabalho: Uma chance de dar um outro rumo, com um bom crescimento financeiro pode surgir a qualquer momento. Não descarte nada, por mais estranho que possa parecer. É hora de se preparar para tomar decisões…Continue lendo o signo Peixes