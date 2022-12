Horóscopo de quarta-feira 7 de dezembro de 2022

ÁRIES – 21 de março a 20 de abril

Amor: Nestes dias você terá sorte nos assuntos de namoro, e ela pode cair ao seu lado a qualquer momento. Um período em que sonhar com o que gostaria que acontecesse no amor vai…

Dinheiro & Trabalho: É uma jornada bastante agitada essa pela qual seu signo deve começar a se movimentar. Isso é ótimo para negócios e comércio, negociação financeira e compras. Mais do que nunca, hora de incrementar…Continue lendo o signo Áries

TOURO – 21 de abril a 20 de maio

Amor: A energia do amor está em seu signo dançando lindamente, deixando você confiante e forte. Este é um bom ciclo para fazer o que deseja; no entanto, não fique pensando muito se deve…

Dinheiro & Trabalho: Você é o criador e também o destruidor de sua realidade. Não subestime seu poder e influência em sua própria vida, especialmente com a parte que mexe com dinheiro. As estrelas estão chamando…Continue lendo o signo Touro

GÊMEOS – 21 de maio a 20 de junho

Amor: O seu regente encoraja você a resolver o problema com suas próprias mãos, de não esperar pelo movimento da outra pessoa. Certo é que às vezes a pessoa fica meio que com um pé…

Dinheiro & Trabalho: É melhor adiar alguns assuntos diretamente relacionados às finanças. Ofertas duvidosas devem ser tratadas com cuidado nesta jornada astral. É uma boa jornada para que tenha sucesso com seu…Continue lendo o signo Gêmeos

CÂNCER – 21 de junho a 21 de julho

Amor: Nesta fase no seu signo, você terá facilidades para conversar com outras pessoas fora do se círculo. Você pode atrair alguém com uma beleza incomum, no entanto, esteja ciente que…

Dinheiro & Trabalho: Repita as ações necessárias e certas para atrair o dinheiro e você alcançará o que deseja. Lembre-se de que são seus pensamentos que moldam sua realidade. Então você precisa ficar…Continue lendo o signo Câncer

LEÃO – 22 de julho a 22 de agosto

Amor: Você causará uma grande impressão nos outros. As pessoas veem você como uma pessoa confiante e bem-sucedida. Você pode usar isso para deixar sua marca por onde passar.

Dinheiro & Trabalho: Uma jornada favorável que o leva rumo à prosperidade com seu dinheiro e a uma outra categoria de lidar com negócios. Talvez queira fazer tudo já, mas é bom que saiba aguardar o tempo certo, quando…Continue lendo o signo Leão

VIRGEM – 23 de agosto a 22 de setembro

Amor: Uma mensagem misteriosa e ao mesmo tempo cheia de significados vai deixar você sem ação por uns momentos. Depois disso, fique totalmente à vontade para fazer planos com quem…

Dinheiro & Trabalho: Se você pretende fazer um negócio ou espera que algo mude para melhor, este é o ciclo mais adequado para isso. Uma boa parte do que você fizer ou atrair nesta jornada astral, lhe trará não…Continue lendo o signo Virgem

LIBRA – 23 de setembro a 22 de outubro

Amor: Ninguém ficará indiferente à sua presença, você vai gerar uma onda de magnetismo em sua volta, que terá um grande poder de atração. O horóscopo mostra que nessa fase, nesse seu…

Dinheiro & Trabalho: Fique um pouco mais na sua e evite de lidar com assuntos financeiros durante este dia. Se você fizer isso nessa janela de tempo, entrará em uma jornada que é bem mais tranquila para você lidar com…Continue lendo o signo Libra

ESCORPIÃO – 23 de outubro a 21 de novembro

Amor: Aparece para você um período no qual estará mais ativo, encontros deverão acontecer com mais intensidade e até encontrar alguém online do jeito que você gosta. Se você deseja mudanças…

Dinheiro & Trabalho: Você pode conseguir parte do que deseja. Para fazer isso, você só precisa realmente querer e entrar em sintonia com o Universo. Se ambas as condições forem atendidas, você notará como seu…Continue lendo o signo Escorpião

SAGITÁRIO – 22 de novembro a 21 de dezembro

Amor: Vale a pena acreditar nas coisas de romance e namoro, com certeza eles vão se realizar, pois algumas mudanças nesse sentido já começaram na sua vida, basta você olhar mais de perto…

Dinheiro & Trabalho: Se você deseja algo há muito tempo, mas pelo andar da carruagem, parece que não vai ser desta vez, tenha um pouco mais de paciência, que logo poderá ir em frente para colher os bons frutos da…Continue lendo o signo Sagitário

CAPRICÓRNIO – 22 de dezembro a 20 de janeiro

Amor: É um bom momento para se conectar. Aceite convites para participar de encontros ou grupos na rede. Suas vibrações relacionadas às pessoas estarão quentes durante todo este ciclo…

Dinheiro & Trabalho: Se cria no seu panorama financeiro uma condição especial, através dela você poderá comprar o que deseja há um bom tempo, mas teve que negar a si mesmo. Mas nem por isso deverá de sair da sua…Continue lendo o signo Capricórnio

AQUÁRIO – 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Amor: Já por esses dias tudo passará a lembrar uma pessoa que vai conhecer. Você não conseguirá tirar ela da cabeça, por mais que tente. Haverá também a tentação de ir em frente com…

Dinheiro & Trabalho: Esta fase em seu signo se mostra como um período para que consiga alcançar parte dos seus objetivos monetários. Informações ou até um pouco de sorte, ou seja, algo inesperado pode ajudar muito… Continue lendo o signo Aquário

PEIXES – 20 de fevereiro a 20 de março

Amor: Oportunidades de namoros estão ao seu redor, no entanto, você precisa entender suas próprias prioridades antes de escolher um parceiro para que não tenha problemas depois.

Dinheiro & Trabalho: Um período bom e fácil em todos os sentidos, desde que você não fique focado apenas nos pensamentos pessimistas. As estrelas prometem boas notícias e até a realização de um desejo que precisava…Continue lendo o signo Peixes