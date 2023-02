Quaresma x evangélicos: participar ou não?

Eugene H. Peterson reexamina as narrativas bíblicas da ressurreição em lançamento da Editora Mundo Cristão

Na tradição cristã, a Páscoa é uma das mais importantes celebrações. Iniciada pelos israelitas, no contexto da libertação do cativeiro no Egito, a festa ganhou um novo significado com o cristianismo: está diretamente relacionada com a morte e ressurreição de Jesus Cristo. Quem explica e dimensiona o seu real significado é o pastor, teólogo e escritor Eugene H. Peterson (1932–2018) na obra Viva a ressurreição.

Autor de mais de trinta livros, incluindo a celebrada paráfrase da Bíblia A Mensagem, ele pontua que há muita superficialidade quando o assunto é a ressurreição do filho de Deus, tema revisitado apenas anualmente, na Páscoa. Para Peterson, a ressurreição vai além da dimensão eterna, é um acontecimento que impacta o cotidiano cristão.

Com estilo acolhedor e uma mensagem clara, o autor reexamina as narrativas bíblicas da ressurreição e pontua como o acontecimento histórico abre as portas para a verdadeira formação espiritual. “Levanto esse assunto com considerável sentimento de urgência, não apenas porque a cultura que nos cerca tem secularizado amplamente a formação espiritual, mas também porque a igreja em que vivo, e para a qual fui chamado a falar e escrever, está, nesse assunto, cada vez mais se tornando como a cultura, em vez de se contrapor a ela”, alerta em um trecho da obra.

Ao nutrir a perspectiva de que Deus criou o ser humano para vivenciar a ressurreição no cotidiano, o cristão despertará seus sentidos para olhar e ver, ouvir e entender, saborear, contemplar, refletir e louvar o Criador que cuida de cada um e dá razões para prosseguir mesmo em meio ao caos da sociedade atual. Este lançamento da Editora Mundo Cristão é um convite para que o leitor permaneça atento ao que realmente importa: a comunhão com Deus e os irmãos e irmãs na fé.

Ficha técnica

Livro: Viva a ressurreição

Autor: Eugene H. Peterson

Editora: Mundo Cristão

ISBN: 978-65-5988-172-7

Páginas: 160

Formato: 14×21

Preço: R$ 49,90

Onde encontrar: Amazon

Sobre o autor: Eugene H. Peterson (1932–2018) foi pastor, teólogo e escritor. Graduou-se pelo Seminário Teológico de Nova York e pela Universidade Johns Hopkins. Fundou a Igreja Presbiteriana Cristo Nosso Rei, onde exerceu o ministério por 29 anos. Foi docente em Teologia da Espiritualidade na Faculdade Regent, no Canadá. É autor de mais de trinta livros, incluindo a celebrada paráfrase da Bíblia A Mensagem.