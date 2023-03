O exercício físico regular é uma das coisas mais importantes que você pode fazer pela sua saúde

Qualquer pessoa pode experimentar os benefícios da atividade física para a saúde; idade, habilidade, raça, forma ou tamanho não importa, mas você precisa verificar e manter seu gasto energético diário total com a calculadora tdee da calculadora-online.net. A boa notícia é que atividades aeróbicas de intensidade moderada, como caminhada rápida, geralmente são seguras para a maioria das pessoas.

Benefícios imediatos

Os benefícios incluem melhorar o pensamento e as habilidades cognitivas de crianças de 6 a 13 anos e reduzir a ansiedade de curto prazo em adultos. O exercício físico regular com uma calculadora TDEE pode ajudá-lo a pensar, aprender e julgar. Também pode diminuir o risco de depressão e ansiedade e ajudá-lo a dormir melhor.

Requisitos de energia humana

A energia real necessária varia de pessoa para pessoa, dependendo de sua taxa metabólica basal (BMR) e seu nível de atividade.

Taxa Metabólica Basal

A Taxa Metabólica Basal (BMR) é a taxa na qual uma pessoa usa energia para manter as funções básicas do corpo (respiração, aquecimento e manutenção dos batimentos cardíacos) durante o repouso. O adulto médio consome cerca de 1,1 kcal por minuto para manter essas funções. BMR varia de pessoa para pessoa, seja dentro ou entre grupos, você pode verificar seu BMR com uma avançada calculadora tmb para manter as funções do seu corpo. Devido ao rápido crescimento e desenvolvimento de bebês e crianças pequenas, sua TMB geralmente é proporcional ao seu tamanho. Os homens geralmente têm uma TMB mais alta do que as mulheres porque têm mais músculos. De acordo com a calculadora TDEE, a TMB dos idosos costuma ser menor que a dos jovens porque sua massa muscular diminui com a idade. BMR é aproximadamente três quartos das necessidades energéticas de uma pessoa.

Nível de atividade física

Além do BMR, vários exercícios humanos também consomem energia. A energia consumida por uma pessoa para realizar tarefas diárias depende de fatores como peso (quanto mais pesada a pessoa, mais energia necessária para se mover) e atividade física. As necessidades de uma pessoa podem ser calculadas pela calculadora de gasto energético diário total. Se você não sabe como calcular o TDEE, multiplique o BMR por um fator igual ao nível de atividade da pessoa (chamado nível de atividade física (PAL)). PAL 1.4 está associado a pouquíssimas atividades esportivas laborais ou de lazer; isso é verdade para a maioria dos britânicos. Um masculino 1,7 representa atividade de intensidade moderada, com valor 1. Uma pontuação de 8 para mulheres e uma pontuação de 1,9 para homens representam altos níveis de atividade física.

Uso de energia = BMR x atividade física (PAL)

Este método usado pela calculadora TDEE determina que as necessidades médias de energia de diferentes grupos de pessoas podem ser estimadas.

Atividade física

A atividade física deve ser uma parte importante do nosso gasto energético diário. Muitos tipos diferentes de atividades contribuem para todas as nossas atividades físicas e são parte integrante de nossas vidas diárias, portanto, precisamos calcular nossa contribuição de atividades com a calculadora de gasto energético diário total. Atividades, tarefas domésticas, cuidados, lazer, transporte (ir a pé ou de bicicleta para o trabalho) e esportes. A atividade física pode ser classificada quanto à frequência, duração e intensidade.

Recomendações de atividade física

A atividade física no Reino Unido geralmente é muito pequena e quase toda a população adulta, bem como crianças mais velhas e adolescentes, recebem atenção. Estima-se que até um terço das crianças e um terço a metade das meninas não sejam suficientemente ativas. Apenas 35% dos homens e 24% das mulheres atendem às recomendações da calculadora TDEE de atividade física. O Ministério da Saúde recomenda que as pessoas façam pelo menos 30 minutos de exercícios de intensidade moderada por motivos de saúde, 5 dias ou mais por semana. A definição de atividade extenuante é: